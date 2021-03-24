Nikola'nın Umur Bey'e teklifi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 51’inci bölümünde, Malhun Hatun’u esir tutan Nikola, Umur Bey’i İnegöl’e çağırdı ve ona şaşırtıcı bir teklif yaptı.

Malhun Hatun'la birlikte esir aldığı alpleri ve Alaca Hatun'u salıveren Nikola, Umur Bey'e buluşma talebini iletti. Malhun Hatun'u serbest bırakacağını söyleyen Nikola'nın teklifine karşılık Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne gitti.

Buluşmada "Bu kayıkçı kavgasından sen de benim gibi bıkıp usanmadın mı Umur Bey?" diyen ve Umur Bey'in dostluğunu istediğini söyleyen Nikola, "Seni silahsız olarak, yalnız başıma odamda ağırlıyorum. Ne senin ne de benim Geyhatu'nun ordusuna direnecek gücümüz olduğunu ikimiz de biliyoruz. Kızın benim umurumda bile değil. İstediğim Osman'ın kaçırdığı tekfurumu geri almaktı. Osman onu bana sağ salim getirmekten bile acizdi. Tıpkı toyda seni koruyamadığı gibi onu da koruyamadı. Ben, Türklerle ticaretten yanayım… İyi niyetli oba beylerinin sınırlarımda olması benim ve imparatorluğumun güveni için önemli. En azından, Geyhatu siz Türklerle uğraşırken ben kendimi güvende sayarım. Sen ki şerefli bir Türk beyisin. Geyhatu'ya kafa tutmuş yiğit bir beysin. Bu yüzden gelip sığındığın son yer sınırlarım oldu… Senin gibi beylerin sınırlarımda olması beni Moğollardan da beladan da uzak tutar. Togay denen vahşiyle senin yüzünden iş tuttum" şeklinde konuştu.

Nikola "Osman genç… Atak… Gözünü topraklarımdaki ganimete dikmiş… Oysa sen de çok iyi bilirsin ki… en büyük ganimet ticarettir… Senin gibi tecrübeli bir bey Osman gibi aklı bir karış havada birini dizginleyecektir diye düşünürüm" diyerek Umur Bey'e birlikte ticaret yapma teklifinde bulundu.

Umur Bey'in "Osman beye ihanet etmektense burada beni de kızımı da öldürmeni tercih ederim" diyerek itiraz etmesi üzerine "Tek isteğim Osman'a ağabeylik etmen ona yol göstermen. Onu azgınlıklarından uzak tutman" diyen Nikola, "Birbirimizle dostluk kurup, ticaret yapmak için sana bir fırsat vereceğim. Bana dört yüz at lazım. Geyhatu geldiğinde ordusuna karşı direnmek için… Tek istediğim bu" sözleriyle teklifini yaptı.

Nikola, "Atları, usta binicilerini bana getir, İznik, Bursa, Konstantiniyye ticaret yollarını sana açayım. Seni vergiden muaf tutayım. Sen de vahşi bir at gibi davranan Osman'ı kazandığın altınlarla ehilleştir" sözlerine, Umur Bey "Osman'ı zapt etmem karşılığında bana kızımı ve ticaret yollarını teklif edersin öyle mi?" şeklinde cevap verdi.

Malhun Hatun'u serbest bırakan Nikola, "Osman'ın gölgesinde yaşamayacak kadar da onurlu olduğunu bilirim. Karar senin. Yolunuz açık olsun" deyince Umur Bey ve Malhun Hatun hayli şaşırdı. Nikola'nın teklifini kabul etmiş görünen Umur Bey, "Moğollara karşı kullanacağın bu atlara binen askerler. Moğolla cenk edebilmek için, ancak bir Türk gibi at binmeyi öğrenmeli. Sana vereceğim atların dilinden anlayan seyisler ve usta biniciler olmalı… Askerlerini ortak düşmanımıza karşı eğitmek için" sözleriyle kendi planını uygulamaya koydu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 51'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.