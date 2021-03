Abdurrahman Gazi şehit oldu!

Kuruluş Osman'ın 51. Bölümünde, Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al çatışmada şehit düştü.

Kuruluş Osman'ın 51. Bölümünde, Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al çatışmada şehit düştü. Aynı çatışmada Gonca'da yaralandı. Abdurrahman Gazi'nin ölümü. Abdurrahman Gazi tarihte neden ve nasıl öldü? Abdurrahman Gazi'nin Osmanlı Devletindeki yeri ve önemi. Hangi kaleleri fethetti? Abdurrahman Gazi'nin mezarı nerededir? İşte bütün bu soruların cevapları haberimizde.

Umur Bey'in at kervanının İnegöl'e gitmek üzere yola çıktığını haber alan Osman Bey, o atların Nikola'ya ulaşmasını engellemek ister. Toyu amcasına ve Boran'a emanet eden Osman Bey, Bala Hatun ile Gonca'yı da, bir an evvel toyu toplamak için Oba'ya yollar. Yolda Moğol komutanı olan ve Geyhatu'nun da avcı köpeği olan Kara Şaman Togay askerleri ile pusudadır. İki grup arasında çatışma çıkar. Birçok kişi vurulur. Abdurrahman Gazi Bamsı'ya, "Allah nasip ede de bu uzun yolu şehadet ile tamamlayalım inşallah" demiştir. Arzu ettiği gibi de olur. Kara Şaman Togay'ın attığı ok Goca'nın yaralanmasına neden olmuştu. İkinci oku atacağı sırada Abdurrahman Gazi okların önüne atladı.

Abdurrahman Gazi'nin tarihteki yeri

Doğum tarihi 12.yüzyılın sonlarına denk gelse de doğum yeri hakkında kesin bir bilgi yok. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçmiş bir kumandan olan Abdurrahman Gazi, Aydos Kalesi'ni fethetti. Hizmetine Süleyman Şah zamanında başladı, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi dönemlerinde de devam etti.

Osmanlı beyliğinin diğer komutanları Akça Koca, Samsa Çavuş ve Konur Alp, Akyazı, İznik ve İzmit'i muhasara altına alırken; Abdurrahman Gazi de İstanbul tarafındaki kalelere akınlar düzenledi. Bursa fethedilinceye kadar, Bizans sınırında uçbeyi olarak hizmetine devam etti.

Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ile Konur Alp'i 1328 senesinde Aydos Kalesi'nin fethi ile görevlendirdi. Bu hisarın istihkamları çok muhkem olduğundan, kalenin fethedilmesi uzadı. Kale tekfurunun kızının bir rüya görmesi neticesi yazdığı mektup ile uygulanan taktik neticesinde, kale ele geçirildi. Kale tekfurunun kızı Müslüman oldu ve Orhan Gazi onu Abdurrahman Gazi ile evlendirdi. Abdurrahman Gazi bundan sonra İznik üzerine akınlarda bulundu.1329 senesinde ölen Abdurrahman Gazi'nin ismi Eskişehir yakınında bir köye isim oldu; mezarının bulunduğu yer ile ilgili de çeşitli rivayetler bulunmakta.