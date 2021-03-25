Haberler Boran Alp ile Gonca evlendi

Boran Alp ile Gonca evlendi

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 15:42
Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 16:12
ABONE OL

Kuruluş Osman 51. Bölümü bir evliliğe sahne oldu. Kayı Obası’ndan Boran Alp ile Gonca evlendi. Nikâhlarını Şeyh Edebalı kıydı ve dualar edildi.

Osman Bey, "Efendimiz(s.a.v.) 'Evleniniz ve çoğalınız. Kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.' diye buyurmuştur." diyerek, nikâh merasiminin açılışını yaptı. Bu sebeple evlenip çoğalacaklarını söyleyen Osman Bey, "Kayı obası büyüyecek; dostlarına güven düşmanlarına korku verecek!" dedi. Nikâhı kıyan Şeyh Edebalı ise "Cenab-ı Hak hayırlı niyetinizi nice hayırlara taltif etsin. İslam'a ve Kayı'ya yaraşır evlatlar yetiştirin inşallah" diye dua etti.

diğer haberler

Boran Alp ile Gonca evlendi
Abdurrahman Gazi şehit oldu!
Türkiye ''Kuruluş Osman'' izledi
Kara Şaman Togay, düğün kafilesine saldırdı
Nikola'nın Umur Bey'e teklifi
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN