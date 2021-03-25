Kuruluş Osman 51. Bölümü bir evliliğe sahne oldu. Kayı Obası’ndan Boran Alp ile Gonca evlendi. Nikâhlarını Şeyh Edebalı kıydı ve dualar edildi.

Osman Bey, "Efendimiz(s.a.v.) 'Evleniniz ve çoğalınız. Kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.' diye buyurmuştur." diyerek, nikâh merasiminin açılışını yaptı. Bu sebeple evlenip çoğalacaklarını söyleyen Osman Bey, "Kayı obası büyüyecek; dostlarına güven düşmanlarına korku verecek!" dedi. Nikâhı kıyan Şeyh Edebalı ise "Cenab-ı Hak hayırlı niyetinizi nice hayırlara taltif etsin. İslam'a ve Kayı'ya yaraşır evlatlar yetiştirin inşallah" diye dua etti.