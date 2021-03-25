Türkiye ''Kuruluş Osman'' izledi

Togay düğün kafilesine tuzak kurdu!

Kuruluş Osman, #YolunSonuZafer etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 51'inci bölümüne, Zülfikar ve Abdurrahman Gazi'nin şehit olması ile Kara Şaman Togay'ın düğün kafilesine kurduğu tuzak damga vurdu.

Togay, Kayı Obası'na gelerek Malhun Hatun'a karşılık Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini istedi. Malhun Hatun'un kendisinden izinsiz İnegöl'e gitmesinin hesabını Umur Bey'den soran Osman Bey, beyleriyle görüşüp esir değişimine razı görünerek Nikola'ya oyun kurmaya karar verdi.

Tekfur Aris'i, Alpleri ile birlikte gönderip kendisi Nikola'ya pusu atan Osman Bey'in planı, Togay'ın Aris'i bir okla öldürmesiyle suya düştü. Tedbirli davranıp Malhun Hatun'u güvenli bir yerde saklayan ve buluşma yerine getirmeyen Nikola, elindeki kozu kullanarak hem canını kurtardı hem de Osman Bey'i zor durumda bıraktı.

Nikola, Togay'ın tekfurunu öldürmesine çok sinirlenirken; Togay bu hamlesinin Türk birliğine darbe vuracağını anlattı. Takasın gerçekleşmediğini öğrenen Umur Bey, kendi planını uygulama kararı alırken; Nikola ise Osman Bey'in ajanının kimliğini nihayet ortaya çıkardı. Zülfikar'ı kullanarak Osman Bey'i tuzağa çekmek isteyen Nikola, Kayı Obası'na hileli bir pusula yolladı.

Zülfikar'dan gelen mesajla Nikola'nın Malhun Hatun'u avlağına götüreceğini bilgisini alarak plan kuran Osman Bey, Alpleriyle harekete geçti. Malhun Hatun'un tutulduğu mağaraya giren Osman Bey, burada Zülfikar'ın naaşıyla karşılaştı ve tuzağa düştüğünü anladı. Nikola'nın askerleri mağaranın girişini ablukaya aldı ancak tedbirli davranıp Gündüz Bey ve bir grup Alp'ini saklayan Osman Bey, çemberi yarıp tuzağı bozdu.

Sürpriz bir hamle yaparak Malhun Hatun'la birlikte esir edilen Alaca Hatun ve Alpleri serbest bırakan Nikola, Umur Bey'e görüşme teklif etti. İnegöl Kalesi'ne giden Umur Bey'e amacının ticaret yapmak olduğunu ve Moğollara karşı birbirlerini desteklemeleri gerektiğini söyleyen Nikola, Umur Bey'den 400 at istedi ve bunun karşılığında ticaret yollarının kendisine açılacağını vadetti.

Nikola'nın teklifini kabul etmiş gibi görünen Umur Bey, atlarla birlikte askerlerini eğitmesi için seyisler de sağlayacağını söyledi ve böylece İnegöl Kalesi'ne adamlarını sokmayı planladı. Anlaşma üzerine Nikola, Malhun Hatun'u serbest bıraktı.

Osman Bey, Boran Alp ve Gonca Hatun'un düğünü için toy kurulmasını istedi ve Kayı Obası Söğüt'te düzenlenen düğünde bir araya geldi. Bu sırada Süleyman ve Melik, Umur Bey'in Nikola ile anlaştığı bilgisini Dündar Bey'e verdi. Dündar Bey anlaşmadan bahsedince, Umur Bey ve Malhun Hatun'un bir kez daha kendisinden habersiz iş yapması üzerine Osman Bey küplere bindi.

Düğün toyunun ardından Osman Bey ve Alpleri, Nikola ile ticaret anlaşması yapan Umur Bey'i bulmak için yola düşerken; Osman Bey, Gündüz Bey, Dündar Bey ve Boran Alp'i düğün toyuna katılanların sağ salim obaya dönmesi için geride bıraktı.

Togay ise emrindeki Bizans askerleri ile kafilenin yoluna tuzak kurdu. Gonca Hatun, Togay'ın attığı okla vurulurken, atılan ikinci okun hedefine ulaşmaması için Abdurrahman Gazi vücudunu siper etti ve şehit düştü.

Türkiye ''Kuruluş Osman'' izledi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 51'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 51.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,63 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

Kuruluş Osman 51. Bölümü izlemek için tıklayın