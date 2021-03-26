45 gündür kayıp olan Emel Şimşek ve ailesi Müge Anlı'da buluştu

45 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi Emel Şimşek, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesiyle buluştu. Emel Hanım, annesi Nebahat Şimşek ve erkek kardeşi Gökhan Şimşek ile canlı yayında gergin anlar yaşadı. Ailesinin Fatih Sönmez ile ilişkisine onay vermediği için 3 çocuğunu terk eden ve Kocaeli'nden sevgilisiyle birlikte kaçan Şimşek kızının telefona bağlanmasıyla duygusal anlar yaşadı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Fenomen programın 26 Mart 2021 Cuma günkü yayınında stüdyoda gergin anlar yaşandı. 3 çocuğunu geride bırakıp sevgilisiyle kaçan Emel Şimşek(40) ile annesi Nebahat Şimşek ve erkek kardeşi Gökhan Şimşek arasında tartışma çıktı.

Emel Şimşek 45 gün sonra Müge Anlı'da bulundu!

Fatih Sönmez (42) isimli sevgilisiyle Koacaeli'ni terk edip yaklaşık bir senedir çocuklarını aramayan Emel Şimşek'i uyarmak için yayına telefon yağdı. Emel Hanım bütün uyarılara rağmen sevgilisine güvendiğini ve kimseye inanmadığını söyledi. Yayına telefonla bağlanan yabancı uyruklu bir kadın Fatih isimli kişiyle hala aşk yaşadığını öne sürdü. Emel Şimşek'in çektiği kredileri Fatih'in kendisine getirdiğini iddia eden kadının sözleri de fayda etmedi.

Yayına bağlanan kişiler Sönmez'in kendilerine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve ellerinde yazışmalar olduğunun altını çizdiler. Müge Anlı, Emel Şimşek'i ailesi tarafından bile reddedilen Fatih'i bırakması için uyarıda bulundu. Sevgilisi uğruna çocuklarını geride bırakan kadın izleyenleri şoke etti.