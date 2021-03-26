Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Stüdyoda gergin anlar!

Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.

4 Mart günü evden kaçan Rümeysa Koç'u annesi aramak içn atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya başvurdu. Başarılı sunucudan yardım isteyen acılı anne kızının yüzde 90 işitme engelli olduğunu ve hayatından şüphe duyduğunu aktardı. Esra Erol ve ekibi genç kızı buldu ve annesine kavuşturdu.

Batuhan Atmaca zehir tacirliği yapıyor mu?

Batuhan Atmaca'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren genç kızı annesi teselli etti.Rümeysa'nın bulunmasının ardından Esra Erol'da programına telefon yağdı. Batuhan Atmaca'nın akrabaları başta olmak üzere bir çok kişi yayına bağlandı. Batuhan Atmaca'nın silah ticareti, zehir tacirliği yaptığı ve birçok kişiyi dolandırdığı belirtildi. Sayısız suç işlediği öne sürülen Batuhan iddiaları kabul etmedi.Suçlamaları reddeden Atmaca, stüdyoyu terk etti. Esra Erol genç kızlara çağrıda bulundu ve yeni tanıdıkları insanlar için ailelerinden vazgeçmemesini gerektiğinin altını çizdi. Rümeysa'nın annesi kızının telefonuna KADES (Kadın Destek Uygulaması) indireceğini söyledi. Genç kız, Atmaca'ya uzaklaştırma kararı da aldıracak.

Esra Erol'da 26 Mart 2021 Cuma neler oldu?

Yüzde doksan İşitme engelli olan Rümeysa Koç'ı ölümle tehdit ettiği öne sürülen Batuhan Atmaca zehir ticareti ve silah kaçakcılığı yaptığı iddialarına yanıt verdi. Kocalarını terk edip Muammer Ay isimli şahsa kaçan Hamide Duman adlı iki elti konuyla ilgili açıklama yaptı. Cezaevindeyken 3 yaşındaki oğlu Salih Akyürek yurda verilen Fatih Akyürek 15 yıl aradan sonra evladının fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü

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