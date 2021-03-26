Bir Zamanlar Çukurova en çok izlenen yapım oldu!

Demir, Züleyha'ya evlenme teklif etti!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 89.bölümüne Demir'in evlenme teklifi damgasını vurdu. Züleyha, bunca yıldan sonra Demir'e kalbini açınca, ikisi arasında ilk kez duygular aynı zamanda karşılıklı hale geldi.

89. bölümde neler yaşandı?

Tam da Züleyha'yı aşka zorlamaktan vazgeçmiş, yeni bir aşka yelken açmaya hazırlanmışken, Demir kendisine atılan adıma adeta koşarak gitti.Demir, Ümit'in kalbini kırmadan ondan ayrılmaya çalışsa da istediği gibi yapamadı. Ama anlaşılacağından çok emin olduğundan, Züleyha'yı tatile götürdü. Baş başa romantik bir tatil geçiren çift, tatilin sonunda da, kağıt üzerindeki evliliklerini gerçek bir aşk evliliğine dönüştürecek adımı attılar. Demir, Züleyha'ya evlilik teklif etti ve Züleyha da büyük bir aşk ile kabul etti.

Sevda, Ümit meselesini halletmeye gitti ama geçmişi karşısına çıktı

Demir, Ümit'e ayrılık konuşması yapmağa gittiğinde başarılı olamadı. Onu takip eden Sevda, kapıda Demir'i yakaladı ve bu konuyu Züleyha'yı üzmeden halletmesi gerektiğini söyledi. Ancak, çiftin mutlulukları dilden dile dolanırken, Ümit de boş durmadı. Çat kapı, çiftliğe yemeğe bile gitti. Demir'e zor, Sevda'ya çok gergin anlar yaşatan yemeğin ardından, bir gece Demir de eve gelmeyince Sevda tekrar Ümit'in kapısına dayandı. Demir'in evliliğinden elini çekmesi için Ümit'e bağırırken, Ümit kendini tutamadı ve Sevda'nın geçmişini yüzüne vurdu! Duydukları karşısında Sevda da ona bir tokat attı!

Fikret aşkı ve nefreti arasında kaldı

Fikret'i intikam arzusundan ne Fekeli ne teyzesi Lütfiye vazgeçirebildi. Lütfiye'ye konağın kapısındaki geceden itibaren hatırladıklarını anlatınca Fikret de Lütfiye de gözyaşlarına boğuldu.Fikret'i intikam savaşının içinde kaybetmek istemeyen Fekeli, Lütfiye Adana'dan ayrılmasın diye bahçede ona bir mutfak ve atölye olarak kullanabileceği yer inşa ettirdi. İki eski dost, yeniden güç birliği yapmaya karar verdi.Müjgan da Fikret'in intikam ateşini söndürmek için çabaladı ancak Fikret, ikna olmadı. Müjgan'dan uzaklaşmak istedi ama onu da yapamadı, Müjgan'a ilan-ı aşk etti. Müjgan bu davanın bir parçası olmayacağını, aşk ve intikam arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

Züleyha hanımağalığını gösterdi!

Demir, almak istediği arsanın sahibiyle görüşürken ocakbaşında Sevda üzerinden ona sataşan ve uygunsuz sözler sarf eden sarhoş Ramazan'ı dövdü. Kavgayı öğrenen Züleyha, ertesi gün gidip levyeyle Ramazan'ın tüm camlarını indirdi ve onu sertçe uyardı. Bir daha Sevda'ya dil uzatırsa sonuçlarının çok daha ağır olabileceğini gösterdi.

Ve Fikret, Demir'in karşısına çıktı!

Demir yolda giderken kenara çekmiş arızalı bir araç görünce inip yardım edecekken biri kafasına vurdu. Demir kendine geldiğinde başında bir çuvalla depodaydı. Başındaki çuval çıkartılıp karşısında Fikret'i görünce büyük bir şok yaşadı!

Perşembe akşamına Bir Zamanlar Çukurova damgasını vurdu!

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 89.bölümü, tüm kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,Tüm Kişiler'de %12,50 izlenme oranı ve %27,19 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,14 izlenme oranı ve %23,38 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 89.bölümünde #VazgeçilmezAşk etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!