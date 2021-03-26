Esra Erol, Fatih Akyürek'in oğlu Onur'u buldu

Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu. 15 yıldır oğluna hasret olan Fatih Akyürek, evladı Onur'un fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü. Gözyaşlarına boğulan babanın sözleri yürekleri yaktı.

Fatih Akyürek, 15 yıl önce 3 yaşındayken eski eşi Havva Karaduman tarafından evlatlık verilen oğlu Sabri Akyürek'i bulmak ümidiyle Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol, Fatih Bey'in oğlunun evlatlık verildiğini ve isminin artık Onur olduğunu açıkladı.

Esra Erol'da gözyaşları sel oldu!

Erol, Fatih Bey'in defalarca başvuruda bulunup çocuğunu aradığını aktardı. Oğlunun fotoğrafını 15 yıl aradan sonra ilk kez canlı yayında gören baba Fatih Akyürek gözyaşlarına boğuldu.Kendisi ceza evinde olduğu sırada oğlunun eski eşi Havva Karaduman tarafından yurda bırakıldığını söyleyen babanın sözleri yürekleri dağladı. Oğlunun fotoğrafına yakından bakan Akyürek, stüdyoda fenalaştı. Acılı babaya adama sağlık ekipleri müdahale etti. Fatih Bey'in şu anki eşi Aynur Hanım, hep Sabri'yi aradıklarını, 4 yıldır evli olduğunu, kendi çocuğunun olmadığını ama her sene doğum gününde Sabri'nin doğum gününü kutladıklarını, eşinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Esra Erol'da 26 Mart Cuma 2021'de neler oldu?

Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Yüzde doksan İşitme engelli olan Rümeysa Koç'ı ölümle tehdit ettiği öne sürülen Batuhan Atmaca zehir ticareti ve silah kaçakcılığı yaptığı iddialarına ne yanıt verecek? Kocalarını terk edip Muammer Ay isimli şahsa kaçan Hamide Duman adlı iki elti bulunudu. Salih'in Keziban'a teklifi ne? Cezaevindeyken 3 yaşındaki oğlu Salih Akyürek yurda verilen Fatih Akyürek 15 yıl aradan sonra evladının fotoğrafıını ilk kez gördü.