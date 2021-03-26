Esra Erol'da 26 Mart 2021 Cuma neler oldu?

Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor.

Yüzde doksan İşitme engelli olan Rümeysa Koç'ı ölümle tehdit ettiği öne sürülen Batuhan Atmaca zehir ticareti ve silah kaçakcılığı yaptığı iddialarına yanıt verdi. Kocalarını terk edip Muammer Ay isimli şahsa kaçan Hamide Duman adlı iki elti konuyla ilgili açıklama yaptı. Cezaevindeyken 3 yaşındaki oğlu Salih Akyürek yurda verilen Fatih Akyürek 15 yıl aradan sonra evladının fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü. Salih'in Keziban'a teklifi ne?