Hercai'nin 65. Bölümünde neler yaşanacak?

Hercai'nin yeni bölümü Pazar 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı dizinin 65. Bölümünde neler yaşanacak?

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

Hercai'nin son bölümünde neler oldu?

Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir.Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar.İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder.İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder.

Hercai'nin son bölümünü izlemek için tıklayın!