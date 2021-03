Mahur'u bekleyen sürpriz ne?

Maraşlı 12. Bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Maraşlı'nın yeni bölümünde neler olacak? Maraşlı'nın 12. Bölümünde neler yaşanacak?

"Yaşamak ve yaşatmak için!"

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?

Maraşlı'nın yeni sınavı

Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?

Maraşlı'dan baskın

Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir?Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

Maraşlı'nın son bölümünde neler oldu?

Daha önce defalarca Mahur için ölümle burun buruna gelen Maraşlı, Mahur'u vuranlardan intikam almak için yemin etti. Savaş'ın yasadışı işlerinde beraber hareket ettiği ortağı Sami'nin yerini bulan Maraşlı düşmana ağır bir darbe indirdi.

Maraşlı, Sami'nin kafasına sıktı!

Mahur yaşama tutunmayı başarırken, Maraşlı da Nevzat ile birlikte Savaş'ın zehir tüccarlığı yaptığı ve kirli işlerde birlikte hareket ettiği Sami'yi aramaya başladı. Sonunda Sami'nin yerini bulan Maraşlı, Savaş'ın sözlerine aldırış etmedi ve gözünü bile kırpmadan silahını ateşledi.

Maraşlı'dan Mahur'a romantik şiir!

Mahur'u hastanede ziyaret eden Maraşlı'nın ona bir de hediyesi vardı. Maraşlı, Mahur'a kendi el yazısıyla yazdığı Özdemir Asaf'a ait "Seni Saklayacağım" şiirini bıraktı. Her kelimesi derin anlamlar taşıyan şiiri okuyan Mahur duygusal anlar yaşadı. Gözünü açar açmaz ilk olarak Maraşlı'yı soran Mahur onu göremeyince endişeye kapılır.

Necati ve Savaş, Maraşlı için plan yapıyor!

Türellerden intikam almak Savaş, Maraşlı'nın ayaklarına dolanacağını düşünür. Maraşlı ile Mahur arasında büyük bir aşk başlayacağına inanan Necati ise, bu durumun Türel Ailesi'ni yok edeceği ümidindedir. "Asla iyileşmeyecek bir vicdan azabı istiyorum, Maraşlı bize biraz daha lazım; bırakalım o aşk alevlensin. O alevler bütün Türelleri sarsın istiyorum!" diyen Necati yeni planlar kurmaya çoktan başlamıştır.

Maraşlı'nın son bölümü izlemek için tıklayın!