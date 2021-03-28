Haberler atv'nin başarılı oyuncuları nereli?

atv'nin başarılı oyuncuları nereli?

Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 14:14
Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 14:19
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Yetenekleri, güzellikleri, başarılıları, yakışıklıkları... atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncular aslen nereli?

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ,Gaziantepli...

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, İzmirli...

Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Murat Ünalmış Kayserili...

Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Furkan Palalı, aslen Konyalı...

Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin, İstanbullu...

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü aslen Ankaralı...

Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi, İzmitli...

Akıncı'nın başarılı oyuncusu Şükrü Özyıldız, İzmirli...

Maraşlı'nın güzel oyuncusu Alina Boz, Rusya doğumlu

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