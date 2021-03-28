atv'nin başarılı oyuncuları nereli?
Yetenekleri, güzellikleri, başarılıları, yakışıklıkları... atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncular aslen nereli?
Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ,Gaziantepli...
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, İzmirli...
Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Murat Ünalmış Kayserili...
Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Furkan Palalı, aslen Konyalı...
Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin, İstanbullu...
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü aslen Ankaralı...
Akıncı'nın güzel oyuncusu Büşra Develi, İzmitli...
Akıncı'nın başarılı oyuncusu Şükrü Özyıldız, İzmirli...
Maraşlı'nın güzel oyuncusu Alina Boz, Rusya doğumlu