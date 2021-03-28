Bir Zamanlar Çukurova'da kardeş savaşı kapıda

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, Bir Zamanlar Çukurova, 89. bölümünde çok heyecanlı bir sahne ile final yaptı!

Üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizide, haftalardır görünmez bir düşman ile mücadele eden Demir Yaman, yine bir pusu ile onunla tanıştı! Demir Yaman, reddetse de babasının annesinden başka bir kadınla birlikteliğinden doğmuş olan Fikret, aylar süren pasif savaşını bıraktı ve yüzünü gösterdi!

Küçücük bir çocukken yağmur altında babası bildiği Musa Fekeli tarafından kapının önüne konup, Adnan Yaman'ın kapısından da kovulmalarını hala hatırlayan Fikret, adeta tüm hayatını bu intikam planına adamıştı!

Annesinin eteğinde, sığınacakları bir çatı için yalvarışını da, kapının aralığında ona ve delik ayakkabılarına bakan çocuk Demir Yaman'ı da, küçük kalbi acıyarak yıllardır hatırlıyordu!

Önce konağa sonra tüm Adana sokaklarına, Adnan Yaman'ın mektuplarını seren Fikret, Demir'in tırları havaya uçurmayı bile planladı. Fikret'in direncini ne Fekeli'nin hatrı, ne Lütfiye'nin şefkati, ne de Müjgan'ın aşkı kırabildi. Kaçırıldığı yerde, başındaki çuval çıkarıldığında Demir büyük şok yaşadı! Karşısında Fekeli'nin yeğeni olarak bildiği Fikret vardı!

Fikret, Demir'i kaçırdı: 90. Bölüm fragmanındaki görüntüler heyecan yarattı

Bölümün sonunda yayınlanan 90. bölüm fragmanında yer alan görüntüler de heyecanı arttırdı!

Fikret, Demir'e kardeşi olduğunu söyleyecek mi?

Demir, kardeşi olduğuna inansa bile, yapılanları kabullenecek mi? Yoksa kardeşiyle savaşa mı girişecek?

Fekeli, Fikret'in, yaptıklarını öğrenmeyi kaldırabilecek mi?

Üçüncü sezonunda aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan dizi, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikayesini anlatmaya devam ediyor.