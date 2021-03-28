Kardeşlerim'in Nebahat'ı Simge Selçuk'tan yeni bölüm tüyoları...

atv'nin başarılı dizisi Kardeşlerim, Cumartesi akşamları fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sürekleyici senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken Kardeşlerim'in Nebahatı, Simge Selçuk hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Kardeşlerim'de sürprizlerle dolu Nebahat karaktere hayat veren Simge Selçuk, Dizi TV'ye özel samimi açıklamalarda bulundu.

Simge Selçuk'u Kardeşlerim'e çeken ne oldu?

Başarılı oyuncu senaryoyu okur okumaz çok etkilendiğinin altını çizdi. Selçuk:"Ben güzel dizileri tercih ediyorum, güzel diziler de atv'de ... "Senaryoyu okudum, zaten senaryonun dili, konular, o konuların hızlı ilerleyişi... Senaryo etkiledi diyebilirim. Castı sonradan öğrendim, belli bir aşamadan sonra tamamlandı. Cast harikaydı." dedi. Son zamanlarda dizilerde şık ve zengin kadınlara hayat verdiği hatırlatılınca Simge Hanım, sanırım tipim zengin, yorumunda bulundu.

Nebahat ihanete ne tepki verecek?

Dizide eşi tarafından aldatılan Nebahat'in yasak aşkı öğrendiğinde vereceği tepki merak konusuydu. Simge Sulçuk , Nebahat'ın eşi Akif ve yakın dostu Suzan'ın ilişkisi karşısında susmayacağına işaret etti. Simge Sulçuk: "Aldatılan her kadın gibi aldatılan kadının şerrinden kork!" yanıtını verdi.

Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

Diziyi izlerken ağladığına değinen Selçuk, içinde olmasam çok üzülüp, duygulanırdım dedi. Seyirciden gelen tepkilerden memnun olduğunu belirten ünlü oyuncu Kardeşlerim'in yeni bölümleri hakkında tüyolar verdi. "Okulda gerilimli heyecanlı sahneler olacak. Gençlerin arasındaki aşk hikayeleri şaşırtacak. Bizim tarafta da çok entrikalı ve sürprizli sahneler geliyor."