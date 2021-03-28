Suzan'dan yasak aşk itirafı

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim geçtiğimiz Cumartesi akşamı altıncı bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Bölüme Suzan’ın Nebahat’a yaptığı itiraf damgasını vurdu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Annem etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Suzan'ın boşanacağını söylemesi karşısında Akif ve Nebahat şok olur. Suzan'ın ısrarla Akif'le de konuşmak istemesini Nebahat garipser. Suzan, boşanmaktaki kararlığını gösterirken, mal varlığıyla ilgili sorularını Akif geçiştirir.

Akif, Suzan'ın hamile olduğunu öğreniyor!

Akif, Suzan'ın önünü kesip evdeki olayın hesabını sorar. Suzan, hamile olduğunu ve çocuğu doğuracağını söyler. Şoka uğrayan Arif, öfkeyle karşı çıkar. Suzan hiç aldırmadan çekip gider.

Melisa'dan Kadir'e aşk şiiri

Melisa, Kadir'e aşkını itiraf ettiğini Mazlum'a anlatır. Üzgün olan Melisa'ya moral veren Mazlum, ikisini bir araya getirmek için Melisa ve Kadir'i evine davet edip birlikte vakit geçirmelerini sağlar. Kadir de Melisa'dan etkilendiğinin farkındadır. Ancak Mazlum'la konuşan Kadir, Ömer'in Melisa'ya âşık olduğunu anlatır ve genç kızdan uzak duracağını söyler.Melisa, Mazlumlarda geçen akşamın ardından Kadir'e yaklaşmaya çalışır. Oralı olmayan Kadir'in montunun cebine gizlice şiir yazan bir not bırakır. Öte yandan akbilleri bittiği için yağmur altında okula kadar yürümek zorunda kalan Asiye ve Ömer çok ıslanırlar. Kadir, cebinde şiir olan montunu Ömer'e verir.

Suzan'ın yasak aşk itirafı

Suzan, doğum yapan bir arkadaşını hastanede ziyarete gider. Başka ziyaretçilerle birlikte Nebahat da oradadır. Akif'le ne kadar mutlu bir evliliği olduğunu ballandıra ballandıra anlatan Nebahat, çocuk yapmayı planladıklarından bahseder. Çok bozulan Suzan, sonunda dayanamaz. Akif'le yaşadığı yasak aşkı ve hamile olduğunu Nebahat'a itiraf eder. Nebahat şoka uğrar. Suzan'a tokat atarak kaçar gibi gider.

Nebahat, Akif ile yüzleşiyor!

Nebahat, Akif'i yazlık evine çağırır. Suzan meselesini Akif'in yüzüne vuran Nebahat, sinir krizi geçirir. Köşeye sıkışan Akif, ne yapacağını şaşırır. Akif, Suzan'ın evini basar ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır.

Melisa'nın Kadir'e yazdığı şiiri Ömer buluyor!

Ömer ve Oğulcan, gece birlikte pilav tezgâhına çıkarlar. Ömer, montun cebinde Melisa'nın Kadir'e yazdığı şiiri bulur. Şiirin Ömer'e yazıldığını zanneden Oğulcan, kuzenini cesaretlendirir. Ömer çok mutlu olur. Şiirden cesaret alan Ömer, Melisa'ya aşkını itiraf eder. Melisa, şiiri Kadir'e yazdığını söyleyince Ömer şok olur. Çok öfkelenen Ömer, Kadir'den hesap sorar. Melisa ile aralarında bir şey olmadığını söyleyen Kadir, kardeşini ikna etmeye çalışır. Ancak Ömer, tavrını sürdürür. Okuldan çıkıp giderken Oğulcan'la karşılaşır. Melisa'nın Kadir'e âşık olduğunu duyan Oğulcan, şok olur.

Nebahat harekete geçiyor!

Nebahat, Akif'e boşanma protokolü gönderir. Evi ve şirket hissesinin önemli bir kısmını istemektedir. Çok öfkelenen Akif, akşam Nebahat ile kavga eder. Boşanmaya niyeti olmayan Akif, Nebahat'a gözdağı verir.Şengül akşama Emel'in doğum günü için izin isteyince Nebahat'ın aklına bir plan gelir. Emel'in doğum günü partisini kendi evlerinde yapmayı teklif eder. Şengül, Nebahat'ın bu teklifine hem sevinir hem de şaşırır. Kardeşler, Emel'in partisini Nebahat'ın evinde yapmaya sıcak bakmazlar. Ancak Emel'in sevincini görünce razı olurlar. Kardeşler hep birlikte Nebahat'ın evine gelirler. Her şey çok güzel hazırlanmıştır. Doruk ile Melisa da bu davetten dolayı şaşkındır.

Kadir, Melisa ile sevgili olmadığını ispatlamaya çalışıyor!

Aybike ile Oğulcan, Melisa ile Kadir meselesini konuşurlar. Aybike, Mazlum'un evinde çekilen Kadir'le Melisa'nın sosyal medyadaki fotoğrafını gösterir. İkilinin çoktan sevgili olduğunu düşünürler. Oğulcan, fotoğrafı Ömer'e gösterir. Kadir'in kendisine yalan söylediğine inanan Ömer, çok öfkelenir. Kadir ile Ömer arasında büyük bir tartışma yaşanır. Ertesi gün Süsen, Kadir'i konsere çağırır. Melisa ile sevgili olmadığını kanıtlamak isteyen Kadir, Süsen'in çıkma teklifini kabul eder. Melisa çok bozulur.

Suzan merdivenlerden düşüyor!

Harika, Suzan'ın çantasında hamilelik ultrasonunu bulur. Önce sevinen Harika, bebeğin babasının Akif olduğunu öğrenince ateş püskürür. Evden gitmek için eşyalarını toplamaya başlayan Harika, babasına her şeyi anlatacağını söyler. Suzan, Harika'yı durdurmak isterken merdivenlerden yuvarlanır.

Nebahat'in yeni planı

Eve gelen Akif, evde çocukları görünce çok şaşırır. Nebahat, Akif'e eğer boşanmayı kabul etmezse çocuklara anneleriyle babalarının nasıl öldüğünü birazdan açıklayacağını söyler. Akif şok olur.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 3 Nisan Cumartesi akşamı atv'de!