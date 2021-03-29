Müge Anlı kayıpları bulmaya faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Başarılı gazeteci 3 çocuğunu bırakıp sevgilisi Fatih Sönmez ile kaçan Emel Şimşek'e ulaştı. Sevgilisini bırakıp eve dönmek istemeyen Emel Hanım "Beni öldürür diye çok korktum" açıklamasında bulunarak evine dönmek istedi.

45 gündür Emel Şimşek ile yaşadığı evi terk eden 42 yaşındaki Fatih Sönmez, Müge Anlı ile Tatlı Sert mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Hakkında dolandırcılık ihbarı bulunan Sönmez, polisten kaçma nedenini ve yayına bağlanan izleyicilerin iddialarına yanıt verdi. 3 çocuğunu terk edip Fatih Sönmez ile birlikte giden Emel Şimşek(40) pişman olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sevgilisinin tutuklanmasını istedi!

Emel Hanım, çok korktuğunu Sönmez'in kendisine seni öldürürüm dediğini, çocuklarını kötüle beni kötüleme dediğini aktardı ve gözyaşlarını tutamadı. Fatih Bey'i sevdiğini, güvendiğini ama gelen ihbarlardan sonra bunları hak etmediğini düşündüğünü dile getiren Emel Hanım, herkesten utandığını dile getirdi ve sevgilisinin tutuklanmasını istediğini söyledi.

Çocuklarından Emel Şimşek'e tam destek!

Canlı yayına telefonla bağlanan çocuklar, annelerine desteklerini dile getirdi. Meryem, anne biz senin her zaman arkandayız, seni bekliyoruz dedi ve çok mutlu olduğunu belirtti. Mehmet ve Aylin annelerini çok sevdiğini söyledi. Emel Hanım, hep çocuklarımın suratına nasıl bakacağım diye düşünüyordum, utandım sizinle bile konuşamadım, dedi.

Fatih Sönmez'den iddialara yanıt!

Sönmez, borcu borçla kapattığını, bir türlü toparlanamadığına değinerek Emel Hanım'a çocukları ve annesi ile görüşmesini söylediğini ama sevgilisinin ailesini aramak istemediğini iddia etti. Adaletten keşke kaçmasaydım diyen Fatih Bey, kendisinin üniversite mezunu olduğunu, iş bulamadığını dile getirerek Emel Hanım ile çok uyuştuğunu, yeri geldiğinde kuru ekmek bile yediklerini sözlerine ekledi ve stüdyoya gelip kendisini anlatacağını, haklarını helal etmelerini isteyeceğini vurguladı.

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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...