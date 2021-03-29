Pakistan Meclis Başkanı Kuruluş Osman setini ziyaret etti

atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği Kuruluş Osman dizinin çekildiği Bozdağ Film Platoları’nı Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan milletvekillerinden oluşan heyet ziyaret etti. Platoyu gezen Oaiser ve Pakistan heyeti kardeş Pakistan halkının sevgilerini iletirken dizinin setine de hayran kaldı.

Seti ziyaret eden ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser, Milletvekili Dr. Haider Ali Khan ve heyeti, yapımcı Mehmet Bozdağ'a Pakistan halkının Kuruluş Osman'ı ilgiyle izlediğini belirterek başarılarından ötürü tebrik etti. Meclis Başkanı Qaiser, dizinin dekor, kostüm ve yapım kalitesi açısından Hollywood standartlarını aştığını, bizzat bunları görmenin de kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Qaiser, diziler sayesinde Pakistan ve Türk halkı arasında kardeşlik ve kültür bağlarını daha da güçlendirdiğini söyleyerek başarılarının devamını diledi. Pakistan heyeti set gezisinin ardından çekimlerin yapıldığını alana giderek set ekibi ve dizinin oyuncuları ile bir araya geldi.