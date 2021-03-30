Bir Zamanlar Çukurova'da 40 yıllık aşkın kahve köşesi halkın yeni gözde mekanı

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, sevilen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ve Hünkar'ın büyük aşkının unutulmaz mekanı, eşsiz manzarasıyla büyüleyen Kozan Kalesi halktan ve ziyaretçilerden büyük rağbet görüyor!

Dizide uzunca bir zaman Fekeli ve Hünkar'ın buluşma mekanı olan, daha sonra Fekeli ve yeni hanımağa Züleyha'nın Hünkar'ı anmak için de buluşmaya başladıkları köşe, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Eşsiz manzarası ile dikkat çeken Kozan Kalesi'nin pek de kullanılmayan en üst köşesi, belediyenin kararı ile halkın ve ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

'Bir Zamanlar Çukurova' severler kaleyi sık sık ziyaret ediyor, tıpkı dizideki gibi kahvelerinin yudumlayarak manzaranın tadını çıkarmak istiyor. Turistlerin yoğun ilgisini çeken kale, dizinin yabancı hayranlarının da talep ettiği bir mekan oldu.

Kozan Belediyesi bunun üzerine bir sürpriz yaptı ve daha önce yalnızca set mekanı olarak değerlendirilen bölümü de, halkın hizmetine açtı. Kalenin üst tarafında yer alan kısımda açılan çay bahçesi Kozan'ın en popüler noktalarından biri haline geldi.

Kozan Kalesi, artık Çukurova'nın en gözde mekanı oldu.