Maraşlı'nın kızı Zeliş'in annesi ortaya çıktı

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın dün akşam ekrana gelen bölümü büyük beğeni topladı.

Bölümde istihbarat tarafından kaçırılan ve altı gün hücrede kalan Maraşlı'nın, Hilal'le yaptığı konuşmada Hilal'in Zeliş'in annesi olduğu ortaya çıktı. İzleyenleri şaşırtan gelişmenin ardından Maraşlı, Mahur'dan Zeliş için uzak durmak zorunda kaldı.

Maraşlı hainin Necati olduğunu öğrendi

Savaş'ın tehdidiyle uyuşturucu sevkiyatında çalışmak zorunda kalan İlhan ise Maraşlı'yla işbirliği yaptı. Maraşlı, İlhan'ın sevkiyatla ilgili verdiği bilgileri kullanarak Savaş'ın birlikte çalıştığı Behram'la arasını bozmaya karar verdi. Planı başarılı olan Maraşlı; Savaş'la, Behram'ın arasını bozdu, aynı zamanda Necati ile ilgili büyük bir ipucu eline geçti. İstihbaratın Türel ailesindeki haini bulması için görevlendirdiği Maraşlı, yayınlanan bölümde ilk kez Necati'ye çok yaklaştı. Necati'nin matarasına ulaşan Maraşlı, onunla yüzleşemese de hainin Necati olduğuna emin oldu.

Bölümün final sahnesinde ise Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur onu görmek için evine gitti. Mahur'a kapıya açan ise Zeliş'in annesi Hilal oldu.

Maraşlı 12. Bölümü izlemek için tıklayın