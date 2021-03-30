Melisa, Kadir ve Ömer arasındaki aşk üçgeni...

Kardeşlerim dizisinin yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çeken karakterlerinden Melisa, Kadir ve Ömer arasında yaşanan aşk üçgeni izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Kadir'e aşık olan Melisa, Ömer'in kendisine olan duygularını öğrenince şaşkına döner. Ömer ise abisi ve sevdiği kız arasında yakınlaşma olduğunu düşündükçe Kadir'e öfkelenir. Duygularını bastırmaya çalışan Kadir ise, kardeşini üzmemek için Melisa'dan uzak durmaya kararlıdır. İşte bugüne kadar Melisa, Kadir ve Ömer arasında yaşananlar...

Ömer, Melisa'dan gözlerini alamıyor!

Ömer'in Melisa'ya olan bakışları okuldakilerin dikkatini çeker.

Melisa, Kadir'i doğum gününe davet etti!

Melisa doğum günü partisine Kadir'i, Asiye ve Ömer'i davet eder. Kadir, Melisa'ya hayır yanıtını verir.

Melisa, Kadir'i görmeye geldi!

Melisa bıçaklanan ve ölümden dönen Kadir'i ziyaret eder.

Melisa, Kadir'in peşini bırakmıyor!

Duyguları her geçen gün artan Melisa, Kadir'in yanından ayrılmak istemez.

"Ben sana aşık oldum"

Melisa'nın kendisine olan hislerinin farkında olan Kadir, onu tersler. Melisa'dan ise Kadir'i şaşkına çeviren bir aşk itirafı gelir.

"Siz ne konuşuyordunuz?"

Melisa ile Kadir'i gören Ömer konuşulanları merak eder.

Melisa, Mazlum'a her şeyi anlattı!

Melisa, Kadir'e olan aşkını Mazlum ile paylaşır.

Kadir ve Melisa'nın oyun gecesi...

Kadir ve Melisa, Mazlumların evinde kelime bilme oyunu oynar. İkilinin oyundaki uyumu gözlerden kaçmaz.

Kadir de Melisa'dan hoşlanıyor mu?

Melisa duygularını her fırsatta belirtse de Kadir sessiz kalmayı tercih eder. Peki Kadir de Melisa'dan hoşlanıyor mu?

Melisa, Kadir'e şiir yazdı!

Kadir ne kadar Melisa'dan uzak durmaya çalışsa da bu çok mümkün olmaz. Melisa, Kadir'in de kendisine duyguları olduğundan emindir.

Ömer, Melisa'nın kendisine şiir yazdığını sanıyor!

Montunun cebinde mektup olan Ömer, Melisa'nın duygularını kaleme aldığını düşünür.

Ömer, Melisa'nın aslında kime aşık olduğunu öğrendi!

Ömer, Melisa'nın mektubunun sahibinin Kadir olduğunu öğrenir.

Kadir ve Ömer, Melisa yüzünden kavga ediyor!

Ömer mektubun hesabını Kadir'den sorar.