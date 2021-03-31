Akıncı, Beyza'nın katillerini bulmaya kararlı! Akıncı 14. Bölüm fragmanı

"Beyza'nın katillerini bulacağım ve hayatıma Fatih olarak devam edeceğim!"“

atv ekranlarında Cuma akşamları izleyiciyle buluşan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Akıncı,13. Bölümüyle milyonları ekranları başına kilitledi. Akıncı'nın son bölümü nefesleri keserken yeni bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölüm fragmanına Beyza'nın ölümü damga vururken, Akıncı "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleriyle Nergis'e yüklenir.

Akıncı, Beyza'nın katillerinin peşinde!

Kardeşi Beyza'nın sokak ortasında öldürülmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Akıncı gözyaşlarına boğulur. İntikam yemini eden Akıncı, Beyza'nın katillerini bulup hayatına Fatih olarak devam etmek ister. Murat ise, "Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?" sözleriyle abisinden hesap sorar.

Akıncı'nın 13. Bölümünde neler oldu?

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

Akıncı her Cuma 20.00'de atv'de!

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