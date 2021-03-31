atv'nin ödül gecesi!
Gossipmag Dergi Ödülleri'nde atv'ye ödül yağmuru...
Gossipmag Business Dergisi tarafından 30 Mart Salı akşamı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde atv dizileri, oyuncuları ve sunucuları geceye damgasını vurdu.Halkoylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Şenol İpek üstlendi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende atv, aldığı 11 ödülle gecenin en çok bahsedileni oldu.
Yılın En İyi Kanalı
atv
Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri
Cem Öğretir
Yılın En Hafta Sonu Ana Haber Spikeri
Nihan Günay
Yılın En İyi Kadın Kuşağı
Esra Erol'la
Yaşam Boyu Onur Ödülü
Ali Sürmeli (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu)
Yılın En İyi Dizisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
Oktay Kaynarca
En İyi Erkek Yardımcı Dizi Oyuncusu
Ozan Akbaba
Yılın En İyi Dizi Yönetmeni
Onur Tan
En İyi Drama Dizi
Bir Zamanlar Çukurova
Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
Hilal Altınbilek