atv'nin ödül gecesi!

Gossipmag Dergi Ödülleri'nde atv'ye ödül yağmuru...

Gossipmag Business Dergisi tarafından 30 Mart Salı akşamı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde atv dizileri, oyuncuları ve sunucuları geceye damgasını vurdu.Halkoylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Şenol İpek üstlendi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende atv, aldığı 11 ödülle gecenin en çok bahsedileni oldu.

Yılın En İyi Kanalı

atv

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri

Cem Öğretir

Yılın En Hafta Sonu Ana Haber Spikeri

Nihan Günay

Yılın En İyi Kadın Kuşağı

Esra Erol'la

Yaşam Boyu Onur Ödülü

Ali Sürmeli (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu)

Yılın En İyi Dizisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

Oktay Kaynarca

En İyi Erkek Yardımcı Dizi Oyuncusu

Ozan Akbaba

Yılın En İyi Dizi Yönetmeni

Onur Tan

En İyi Drama Dizi

Bir Zamanlar Çukurova

Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

Hilal Altınbilek