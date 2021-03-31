Haberler atv'nin ödül gecesi!

atv'nin ödül gecesi!

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 13:17
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 13:27
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Gossipmag Dergi Ödülleri'nde atv'ye ödül yağmuru...

Gossipmag Business Dergisi tarafından 30 Mart Salı akşamı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde atv dizileri, oyuncuları ve sunucuları geceye damgasını vurdu.Halkoylarıyla birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Şenol İpek üstlendi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende atv, aldığı 11 ödülle gecenin en çok bahsedileni oldu.

Yılın En İyi Kanalı
atv

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri
Cem Öğretir

Yılın En Hafta Sonu Ana Haber Spikeri
Nihan Günay

Yılın En İyi Kadın Kuşağı
Esra Erol'la

Yaşam Boyu Onur Ödülü
Ali Sürmeli (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu)

Yılın En İyi Dizisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
Oktay Kaynarca

En İyi Erkek Yardımcı Dizi Oyuncusu
Ozan Akbaba

Yılın En İyi Dizi Yönetmeni
Onur Tan

En İyi Drama Dizi
Bir Zamanlar Çukurova

Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
Hilal Altınbilek

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