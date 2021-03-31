Hızır avını yakaladı

"EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ"

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen dizisi oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu Tuncay'ın, Hızır tarafından pusuya düşürülmesi damga vurdu. Sevdiği kadının öldürülmesi sonrası intikam yemini eden Hızır olayın perde arkasını araştırmaya başladı. Demir'i konuşturup Tuncay'ın yerini öğrenen Hızır bölüm sonunda peşinde olduğu avını yakaladı.

Salı akşamına damga vuran yapım, en çok izlenen dizi oldu. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188. bölüm etiketi #edho, 4. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölümü izlemek için tıklayın