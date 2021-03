Mahur’u bekleyen sürpriz!

12. bölümü ile atv ekranlarına gelen Maraşlı’da duygusal anlar yaşandı.

Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir. Özel harekat birimini koordine eden Hilal, aynı zamanda Maraşlı'nın eski eşi ve Zeliş'in de annesidir. Hilal, Celal'den boşanmış olsa da, iş ilişkilerinin dışında, Zeliş'in hayatını Maraşlı'nın yanında güvende görmez. Celal'in asıl görevinden sapıp hem çok düşman kazandığını; hem de Mahur'a âşık olduğunu söyleyerek duruma müdahale eder. Kızı Zeliş'i bir süreliğine yanında tutar.

Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenen Mahur, Maraşlı'nın hastane odasında okuması için bıraktığı şiir kitabının arasına 'Ona kendini anlattığı yerde, her gün 12'de bekleyeceğine' dair bir not yazar. Kitabı da Maraşlı'nın evine bırakır. Bu esnada Maraşlı yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı beklese de, Maraşlı buluşmaya gelemeyecektir. Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, babası Aziz'in itirazlarınae rağmen Maraşlı'nın evine gider. Pencereden Maraşlı ile kızı Zeliş'i mutlu bir şekilde gören Mahur'a kapıyı, Celal'in eski karısı Hilal açacaktır.