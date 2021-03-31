Maraşlı’nın oyunu

Behram ve Sabaş karşı karşıya geliyor.

Eski karısı Hilal'den istihbaratı alan Maraşlı, uyuşturucu ticaretinden nemalanan örgütün peşine düşer. Savaş'ın asıl bağlantısını yakalamak için plan yapar. Avrupa'da satılan uyuşturucu trafiğinde inanılmaz paralar dönmektedir. Sadece para değil, birçok ülkenin gizli servisi de bu trafikten fayda sağlamaktadır. Türkiye içindeki terör örgütleri de aynı trafikten beslenmektedir.

Malı Türkiye'den bütün Avrupa'ya dağıtmayı hedefleyen çete, paravan şirket olarak Türeller'in uçak firmasını kullanmak istemektedir. Bunun için de İhan'ın Ozan'ı öldürdüğü görüntüleri şantaj aracı olarak kullanıp, İlhan'a bütün riski yüklemişlerdir. Maraşlı'ya gerçekleri anlatan İlhan, ondan yardım ister. Maraşlı da Behram'ın deposundaki uyuşturucu yüklü tırından malların bir kısmını çalar ve bu hırsızlığı Savaş'ın adamlarının yaptığı süsünü verir. Behram yemi yutar ve Savaş'a hesap sormaya gider. Örgütün malına göz diktiğini söyleyerek, çaldığına inandığı malını geri ister. Böylelikle Behram ile Savaş'ın arasını bozan Maraşlı asıl hedefine ulaşmıştır. Suat, Savaş'ın hayatının tehlikede olduğunu haber vermek için Necati ile buluşur. Nevzat Suat'ı takip etmiştir. Maraşlı'nın da gelmesiyle, duruma uyanan Necati ile Suat kaçmayı başarırlar. Kaçarken içki matarasını düşüren Necati, Maraşlı'ya delil bırakmıştır. İpucundan esas kişiyi ortaya çıkaran Maraşlı artık Necati'nin peşine düşecektir. Maraşlı'nın sıradan bir tehlike olmadığını anlayan Necati ise, vatan söz konusu olduğunda Maraşlı'nın yapabileceklerini kestirmekte zorlanır.



