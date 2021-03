Melisa’nın Kadir’e yazdığı aşk şiiri

Kadir'in montuna gizlice bıraktığı o şiir

Kardeşlerim'de Melisa Kadir'e duygularını itiraf ettiği bir aşk şiiri yazar. Melisa'nın o sahnede Kadir'in gözünün içine kaçamak bakışlar atarak okuduğu kitap, Özgür Görekçi'nin "Asdasd" adlı şiir kitabıdır. Melisa şiiri bu kitaptan okumaktadır. Sonrasında şiiri bir kâğıda yazarak, Kadir'in montunun cebine gizlice bırakır.



Bu şiirli mesaj Kadir'den önce başkasının eline geçecek, bu şiiri Melisa'nın kendisine yazıldığını düşünecektir. Akbili bittiği için, okula yağmurda Asiye ile birlikte yürümek zorunda kalan ve ıslanan Ömer'e, Kadir cebinde Melisa'nın yazdığı şiir bulunan montunu verir. Montun cebinde şiiri bulunca sevinen Ömer, kuzeni Oğulcan'ın da verdiği cesaret ile Melisa'ya aşkını itiraf eder. Melisa'nın şiiri Kadir için yazdığını söylemesi üzerine dünyası yıkılan Ömer, acısını Kadir'den çıkarır. Ömer'in duygularının hep farkında olan Kadir, Melisa ile aralarında bir şey olmadığını söylese de Ömer ikna olmayacaktır.

İşte o şiir…

Bir şey var aramızda,

Tam seninle benim aramda

Orada... Sana doğru attığım

her yanlış adımda

Her bakışmamızda,

her kaçışta, her anda

bir şey var uçuşan...

Belki yürümeliyiz yan yana karda,

Adımlarımız bizi bize götürmeli.

Çekinmeden, kaçırmadan gözlerimizi

Bir adı olmalı

Adlarımızı bile unutturacak belki.