Müge Anlı'da 31 Mart 2021 Çarşamba neler oldu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 62 yaşındaki Ayten Sevim eşi tarafından öldürüldü mü? Şahap Örcün'ün kaybında son dakika gelişmesi...

Şahap Örcün elleri bağlı şekilde ölü bulundu!

Şahap Örcün'ün şüpheli kaybı nedeniyle ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Şubat ayından bu yana aranan 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün 34 gün sonra cesedine ulaşıldı.

"Bağlayıp atıldığını düşünüyorum!"

Çatalan Köprüsün'den elleri bağlı şekilde dalgıçlar tarafından çıkarılan Şahap Örcün'ün abisi Adil Örcün cinayet olabileceğini belirtti. Adil Bey, bu işin içerisinde farklı bir şey olduğunu, ellerinin bağlandığını, başka birinin bağladığını düşündüğünü sözlerine ekledi. Acılı abi, olayın peşini bırakmayacağım, dedi.

62 yaşındaki Ayten Sevim öldü mü öldürüldü mü?

Anneleri Ayten Hanım'ın ölümüyle ilgili babalarından şüphe duyduklarını aktaran iki kız kardeş olayın aydınlatılmasını istedi. İddiaları yalanlayan Mürettin Sevim, sabah tavukları beslemek için dışarı çıkan Ayten Sevim'in merdivenlerden düşerek yaralandığını, daha sonrada hastanede hayatını kaybettiğini öne sürdü.

''40 yıllık eşim topladığı paraları duşa kabininin altına saklamış''

Eşinin 11 Mart 2021'de evlerinde düştüğünü iddia eden eş bugün canlı yayına katıldı. Olay gününü anlatan Mürettin Bey, lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra salona baktığını, eşini salonda da bulamayınca kapıya çıktığını, eşinin yerde yattığını gördüğünü ileri sürdü. Sevim, uykusu ağır olduğu için eşinin düşüşü ile alakalı hiçbir şey duymadığını, Ayten Sevim'in düştüğünde üstünde pike olduğunu, ardından hastaneye götürdüklerini anlattı. Eşinin isteği üzerine kızı Nurten Hanım'ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Mürettin Bey, eşini yolda kontrol ettiğinde nefes almadığını fark ettiğini, hastaneye götürdüklerinde de öldüğü haberi aldığını belirtti.

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Etiketler: Müge Anlı, Şahap Örcün, Ayten Sevim