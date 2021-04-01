17 yaşındaki Tuçe Karakoç ve Elif Kese Müge Anlı'da aranıyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla izleyici karşısına çıkıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, reşit olmayan Ankara'da kaybolan Tuçe Karakoç ve Kayseri'deki evinden kaçan Elif Kese'yi arıyor.

17 yaşındaki Tuçe Karakoç'a 16 gündür ulaşılamıyor!

Ankara Sincan'da yaşanan Tuçe Karakoç (17), Elvankent'te staj yapmak için evden çıktı ve bir daha dönmedi. Tuçe'nin bir arkadaşına ailesinin kendisine çok baskı uyguladığını söylediği, telefonunu aldıkları söylediği bilgisi paylaşıldı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Tuçe'nin Suriyeli bir kızdan telefon almak için ulaşım sağladığını belirtti. Baba Taşkın Karakoç, kızının da oğlunun da arada sırada telefonlarını alıp kontrol ettiklerini dile getirdi. Anne Fadime Karakoç canlı yayında ağlayarak kızlarının geri dönmesini istedi. Aile kızlarının evine dönmesi için çağrıda bulundu.

Elif Kese'den 9,5 aydır haber alınamıyor!

Müge Anlıı'da aranan diğer bir kayıp küçük kız ise 9,5 aydır haber alınamayan Elif Kese... Elif'in Kayseri'de kaybolduğunu, giderken ablası Burcu Kese'nin kimliğini aldığı, kendi kimliğini reşit olmadığı için kullanamayacağının bilgisini verdi. Elif'in babası, kızı ile telefonda konuştuklarını, arkadan birilerinin kızına baskı uyguladıklarını, en son telefonu kırıyoruz ulaşamayacaksınız deyip telefonunu kapattıklarını ileri sürdü. Aile, kızlarının Şanlıurfa'da Hüseyin Kaya isimli kişinin yanında olduğunu, şahsın ailesinin yanına gittiklerini ancak kendilerine yardımcı olunmadığına değindi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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