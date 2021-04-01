Akıncı'nın 14. Bölümü için nefesler tutuldu. Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Akıncı'nın 13. Bölümü Beyza'nın vurulmasıyla son buldu. Akıncı intikamını alıp hayatına Fatih olarak devam etmek ister.

Akıncı'nın 14. Bölümünde neler olacak?

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

Akıncı'nın 14. Bölüm ipuçları...

Akıncı'nın son bölümü nefesleri keserken yeni bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölüm fragmanına Beyza'nın ölümü damga vururken, Akıncı "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleriyle Nergis'e yüklenir.

Akıncı, Beyza'nın katillerinin peşinde!

Kardeşi Beyza'nın sokak ortasında öldürülmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Akıncı gözyaşlarına boğulur. İntikam yemini eden Akıncı, Beyza'nın katillerini bulup hayatına Fatih olarak devam etmek ister. Murat ise, "Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?" sözleriyle abisinden hesap sorar.