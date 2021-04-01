Kuruluş Osman çarşambanın zirvesinde!

Osman Bey Bizans ordusunu tarumar etti!

Kuruluş Osman', #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 52'nci bölümüne, Osman Bey'in Bizans'ı ve Moğolları yenilgiye uğratması ile obadaki hainin Dündar Bey olduğunu anlaması damga vurdu.

Togay, emrindeki Bizans askerleriyle Söğüt'ten dönen düğün konvoyuna saldırdı. Saldırıda Abdurrahman Gazi şehit oldu, Gonca Hatun ise yaralandı. Diğer yanda Osman Bey, Malhun Hatun'un ticaret anlaşması uyarınca Nikola'ya götürdüğü atlara el koydu.Abdurrahman Gazi'nin ölümü Kayı Obası'nda büyük üzüntüye sebep olurken; saldırının başarıyla sonuçlandığı haberini Nikola'ya getiren Moğol komutanı Camuha, Togay'ın Konya'ya gittiğini ve Moğolların Söğüt'ü ele geçirmeye karar verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nikola, Togay'la ittifaktan vazgeçerek Moğollarla Türkleri birbirine kırdırmayı planladı.Nikola, Kayı Obası'na gönderdiği haberci ile Osman Bey'e Togay'ın saklandığı yerin bilgisini verdi. Osman Bey, tuzak ihtimaline karşı tedbirini alarak harekete geçti. Moğol kampına baskın yaparak nökerleri kılıçtan geçiren Osman Bey, Togay'ı ele geçiremedi.Baskından kurtulan Camuha, Osman Bey'in Moğol kampını nasıl bulduğunu öğrenmek için Söğüt'e giderek Süleyman ve Melik'i sorguya çekti. Süleyman ve Melik, Camuha'ya Dündar Bey'le görüşmesi gerektiğini söyledi ve bir buluşma ayarladı.Kulucahisar'dan obaya gelen Savcı Bey, Konstantinopolis'ten gelen destek birliklerinin istihbaratını Osman Bey'e iletti.

Nikola'nın taze birliklerle güçlenmesini istemeyen Osman Bey, bir yandan Alplerine emir verirken diğer yandan Türk obalarının beylerine de gaza için haber saldı. Osman Bey'in gazaya davet etmediği Umur Bey ise bu duruma hayli içerledi.Moğol komutanı Camuha'yla buluşan Dündar Bey, Moğol kampının istihbaratını Nikola'nın verdiğini ve Togay'la ittifaka hazır olduğunu söyledi. Kayı Alplerine ilave olarak Türkmen beylerinin getirdiği Alpleri de emrine alan Osman Bey, Bizans ordusuna yapacağı baskını incelikle planladı. Bizans ordusunu çembere alan Osman Bey düşmanı tarumar etti. Komutan Kalanoz, savaştan yaralı olarak kurtulmayı başardı.Osman Bey ve Umur Bey arasındaki ihtilaftan haberdar olan Şeyh Edebalı, iki beyi birbirinden habersiz olarak dergahına davet etti. Buluşmada Umur Bey, Osman Bey'e obadaki haini ortaya çıkarması için elindeki kanıtı sundu. Çömlekçi İdris'in öldürüldüğü yerde Malhun Hatun'un bulduğu zihgiri Osman Bey'e teslim eden Umur Bey, böylece hainin Dündar Bey olduğunu ortaya çıkarmış oldu.

Nefes Kesen bölümüyle Çarşambanın zirvesinde!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 52'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 52.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,64 izlenme payı20+ABC1 kategorisinde %12,36 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.