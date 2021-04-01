Müge Anlı 1 Nisan 2021 Perşembe

Müge Anlı'da 1 Nisan 2021 Perşembe neler oldu? Ankara Sincan'da yaşayan Tuçe Karakoç (17) nerede? Dokuz buçuk ay önce Kayseri'de ailesiyle yaşadığı evi terk eden Elif Kese, ŞanlıUrfa'da mı? 62 yaşındaki Sevim Ayten'in ölümü ihmal mi kaza mı? Şahap Örcün intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?

62 yaşındaki Sevim Ayten'in ölümü ihmal mi kaza mı?

İki kız kardeş anneleri Ayten Sevim'in ölümünü şüpheli buldukları gerekçesiyle Müge Anlı'ya başvurdu. Yaşlı kadının merdivenlerden düştüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. İki kız kardeş annelerinin ölümünde babaları Mürettin Sevim'in alakası olabileceğini belirtti. Baba Mürettin Sevim iddiaları yalanlarken, yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir izleyici Mürettin Bey'in eşini iyileşmeden hastaneden çıkardığını belirtti.

Şahap Örcün intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?

Şubat ayından bu yana aranan 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün 34 gün sonra cesedine ulaşıldı. Kocaeli Çatalan'dan elleri bağlı şekilde dalgıçlar tarafından çıkarılan Şahap Örcün'ün ölümünü aile şüpheli buldu. Araştırmacı gazeteci Anlı, bir kişinin iki elini bağlayıp suya atlamasının zor bir ihtimal olduğuna değindi.

17 yaşındaki Tuçe Karakoç'a 16 gündür ulaşılamıyor!

Ankara Sincan'da yaşanan Tuçe Karakoç (17), Elvankent'te staj yapmak için evden çıktı ve bir daha dönmedi. Tuçe'nin bir arkadaşına ailesinin kendisine çok baskı uyguladığını söylediği, telefonunu aldıkları söylediği bilgisi paylaşıldı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Tuçe'nin Suriyeli bir kızdan telefon almak için ulaşım sağladığını belirtti. Baba Taşkın Karakoç, kızının da oğlunun da arada sırada telefonlarını alıp kontrol ettiklerini dile getirdi. Anne Fadime Karakoç canlı yayında ağlayarak kızlarının geri dönmesini istedi. Aile kızlarının evine dönmesi için çağrıda bulundu.

Elif Kese'den 9,5 aydır haber alınamıyor!

Müge Anlıı'da aranan diğer bir kayıp küçük kız ise 9,5 aydır haber alınamayan Elif Kese... Elif'in Kayseri'de kaybolduğunu, giderken ablası Burcu Kese'nin kimliğini aldığı, kendi kimliğini reşit olmadığı için kullanamayacağının bilgisini verdi. Elif'in babası, kızı ile telefonda konuştuklarını, arkadan birilerinin kızına baskı uyguladıklarını, en son telefonu kırıyoruz ulaşamayacaksınız deyip telefonunu kapattıklarını ileri sürdü. Aile, kızlarının Şanlıurfa'da Hüseyin Kaya isimli kişinin yanında olduğunu, şahsın ailesinin yanına gittiklerini ancak kendilerine yardımcı olunmadığına değindi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!