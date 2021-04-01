Oba’daki hain Dündar Bey

Kuruluş Osman 52. bölümde hainin kimliği ortaya çıktı; Kayı Obası’nda yer yerinden oynadı.

Sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşen diziye, Umur Bey'in Dündar Bey'in ihanetine dair kanıtı Osman Bey'e sunması damgasını vurdu. Osman Bey, Kayı Obası'ndaki içlerindeki hainin amcası olduğunu öğrenir. Togay'a bütün haberi uçuranın da Dündar Bey olduğunu anlar. Uzun süredir Kayı Obası'ndaki hainin izini süren Osman Bey, nihayet aradığı kanıta ulaşmıştır. Osman Bey haini Malhun Hatun ve babasından önce yakalamaya çalışsa da, hainin içeriden olması onu şaşırtmıştır. "Umur Bey o vakit açık konuşasın, bana senden daha yakın düşman kimmiş?"

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyar, aynı zamanda Kayılarda şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için, Nikola ile ticarete devam kararı alır. Ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder. Şeyh Edebalı Umur Bey ile Osman Bey'in arasını düzeltmek için dergaha çağırır. İkisini de birbirlerinden habersiz davet eden Edebalı, bu gerilime artık bir son vermek istemektedir. Malhun Hatun'un ele geçirip uzun süredir sakladığı zihgiri, Umur Bey Osman beye teslim eder. Bu zihgirin sahibi, çömlekçi hainini vuran kişi ile aynıdır. Çünkü kanıt Çömlekçi İdris'in vurulduğu yerde Malhun Hatun tarafından bulunmuştur. Osman Bey'in bu zihgirin amcasına ait olduğunu anlaması üzerine Oba'daki hain deşifre olur.

Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini karşılık ne yapacak? Osman Bey'in yeğeni Bayhoca, emektar Abdurrahman Gazi ve diğer şehitlerin intikamını nasıl alacağını merakla bekliyor. Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak?