Akıncı'da Cevdet'in karanlık geçmişinden bir karakter doğdu: Şehmus

atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın güçlü oyuncu kadrosuna, Şevket Çapkınoğlu da katılıyor. Aksiyon dolu hikayesiyle dikkati çeken dizinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Şevket Çapkınoğlu'nun canlandıracağı Şehmus karakteri 14. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşacak.

Yeni karakterler ve gelişen senaryosuyla izleyicilerle buluşan dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Şevket Çapkınoğlu, dizinin kült isimlerinden Cevdet Emiroğlu'yla kapanmamış bir hesaplaşması olan Şehmus karakteriyle ekrana gelecek. Cevdet'le yıllar sonra karşılaşmalarının ardından kaderi değişecek olan Şehmus, dizinin sürprizlerinden biri olacak. Kirli bir geçmişe sahip, dizinin kötü karakterlerinden Şehmus'a hayat veren Şevket Çapkınoğlu izlenesi keyifli bir oyunculuk ortaya koyacak.Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yeni karakterlerin heyecan dolu yeni hikayeleriyle zenginleşen senaryosuyla Akıncı cuma akşamları saat 20.00'da izleyiciyle buluşuyor.