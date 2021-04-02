Çukurova’da, “Habil-Kabil” göndermesi!

Fikret ile Demir ölümüne kavga etti. Kardeşlerin karşı karşıya geldiği kavga sahneleri için Habil Kabil benzetmesi yapıldı.

3 sezondur ekranda ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova, 90. bölümü ile atv ekranlarına geldi. Tansiyonun yine yüksek olduğu dizi için #ÇukurocaAteşi etiketi ile paylaşımlar yapıldı. Fikret ile Demir ölümüne kavga etti. Kardeşlerin karşı karşıya geldiği kavga sahneleri için Habil Kabil benzetmesi yapıldı. "Kardeşiz demek yetmez..! Habil misin? Kabil mi?" Çukurova'nın 90. bölümünde ilk kardeş kanının aktığı o güne; Habil ve Kabil'e gönderme yapıldı. Damarlarında aynı kan dolaşsa da, birbirlerinden nefret eden bu iki genç adam, kozlarını ölesiye paylaştı. Bir tarafta çocukluk travmalarını unutamayan Fikret, diğer yanda babasının işlediği günahı kabul etmek istemeyen Demir…

Fikret'in acısı

Fikret başka türlü kendisini dinlemeyeceğini bildiği için, Demir'i bayıltıp bir depoya getirir. Demir'in elleri bağlıdır ve dinlemek zorundadır. Fikret geçmişten gelen acılarını ve yıllardır unutmadığı o günü Demir'e detaylı anlatır. Çocukken yaşadığı acıları kafasını kesip atmak istese de aklından çıkaramadığını söyler. O gece, 5 yaşındayken yaşadıkları hayatı boyunca hep peşinden gelmiştir. Babası bildiği Musa ile Adnan Yaman ocak başında karşılaşmıştır. Adnan Yaman'ın çok sarhoştur ve Musa'ya, "Fikret senin çocuğun olamaz. Olsaydı karın bana yamamaya kalkmazdı" demiştir. Bunun üzerine eve gelip, sorgusuz sualsiz Fikret'in annesini öldüresiye döven Musa, onları sokağa atmıştır. Annesi ise, ağzını açıp Adnan Yaman'ın ona tasallut ettiğini bile söyleyememiştir. Fikret daha 5 yaşındadır. Annesi elinden tutar ve o halde Yamanların konağına giderler. Kapıyı kâhya açar. "Adnan Yaman seni de görmek istemiyor, defol. Bir daha da buraya gelme dedi" der. Fikret'in annesi "Bana acımıyorsa evladına acısın!" diye yalvarmaktadır. Kapıdan annesi ile kovulan Fikret, Adnan Yaman'ın konaktaki oğlu küçük Demir ile göz göze gelir. Onun içeride babasının kanatları altındaki lüks yaşamına karşılık, annesi ile birlikte sahip çıkılmamanın acısını yaşar… Bu acı anıyı Demir'in de hatırlamasını isteyen Fikret, Adnan Yaman'ın ne kadar şerefsiz ve haysiyetsiz biri olduğunu ona anlatır. Parasını, pulunu, malını, mülkünü, Demir'den hiçbir şeyini istemeyen Fikret, Demir'den babasının böyle haysiyetsiz bir adam olduğunu kabul etmesini ister. Demir bunu asla kabul etmez. Demir'in ellerini çözen Fikret ile aralarında artık yumruklar konuşur. İki kardeş öldüresiye birbirlerini döverler. Güçleri tükendiği bir noktada ise, Fikret 2 tane silah çıkarıp birini Demir'e verir.

Habil ile Kabil'in kavgası

"Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim! Zira ben âlemlerin rabbi olan Allah'tan korkarım.." Mâide Suresi 28. Ayet… Bu âyetlerde haset, hırs ve dünya sevgisi gibi nefsin son derece çirkin hastalıklarının insanın başına neler getirdiğinin ve onu nasıl yanlış bir yola sürüklediğinin bir örneği verilmektedir. Örnek olarak ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem'in iki oğlu seçilmektedir. Rivayetlere göre bunların ismi Hâbil ve Kâbil'dir.