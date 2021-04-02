Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti!

Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.

Güldane Bellikli (43), iddialara göre kendisinden 30 yaş büyük Muzaffer Belliki ile evlendikten sonra 100 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Güldane Hanım, Muzaffer Bey ile kiracı olarak taşındığı apartmanda tanıştı.Muzaffer Bey, yeğenim diye tanıştırdığı Mehmet Ali isimli şahsın sürekli evde kaldığını belirtti.

Güldane Bellikli, Esra Erol stüdyosunda!

Güldane Hanım hakkındaki iddiaları yanıtlamak için Esra Erol'da programına katıldı. Bellikli, kendisinden habersiz fotoğraflarını ekrana verdi diye Muzaffer Bey'e dava açacağını söyledi. Muzaffer Bey, 30 yaşında olmadığını, kendisinde para var diye kendisiyle evlendiğinii belirtti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Güldane, Muzaffer'in alkol aldığını ve aşırıya gittiğini bu tür sebeplerden dolayı da evi terk ettiğini belirtti. Çok kez resmi ve imama nikahlı olmak üzere evlilik yapan Güldane Bellikli, eşlerinden şiddet gördüğünü ve bu yüzden ayrıldığını belirtti.Bellikli'nin yuva yıktığına dair yayına telefonlar geldi.

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