Kardeşlerim'in 7. Bölümünde neler olacak? Asiye'yi bekleyen felaket!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyleCumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

atv'nin iddialı dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümü yarın 20.00'de yayınlanacak. Akif ve Suzan'ın ilişkisini öğrenen Nebahat gözünü karartır.

Annesiyle Akif'in yasak aşkıyla sarsılan Harika yeni bir sır daha öğrenecektir.

Doruk, Asiye'yi müzik kulübüne yeniden dönmesi için ikna etmeye çalışır.

Melisa, Kadir ve Süsen'in arkadaşlığı karşısında hayal kırıklığı yaşar.

Kardeşlerin korku dolu anları!

Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.

Kardeşlerim'in son bölümünde neler yaşandı?

Suzan'ın boşanacağını söylemesi karşısında Akif ve Nebahat şok olur. Suzan'ın ısrarla Akif'le de konuşmak istemesini Nebahat garipser. Suzan, boşanmaktaki kararlığını gösterirken, mal varlığıyla ilgili sorularını Akif geçiştirir.

Akif, Suzan'ın hamile olduğunu öğreniyor!

Akif, Suzan'ın önünü kesip evdeki olayın hesabını sorar. Suzan, hamile olduğunu ve çocuğu doğuracağını söyler. Şoka uğrayan Arif, öfkeyle karşı çıkar. Suzan hiç aldırmadan çekip gider.

Melisa'dan Kadir'e aşk şiiri

Melisa, Kadir'e aşkını itiraf ettiğini Mazlum'a anlatır. Üzgün olan Melisa'ya moral veren Mazlum, ikisini bir araya getirmek için Melisa ve Kadir'i evine davet edip birlikte vakit geçirmelerini sağlar. Kadir de Melisa'dan etkilendiğinin farkındadır. Ancak Mazlum'la konuşan Kadir, Ömer'in Melisa'ya âşık olduğunu anlatır ve genç kızdan uzak duracağını söyler.Melisa, Mazlumlarda geçen akşamın ardından Kadir'e yaklaşmaya çalışır. Oralı olmayan Kadir'in montunun cebine gizlice şiir yazan bir not bırakır. Öte yandan akbilleri bittiği için yağmur altında okula kadar yürümek zorunda kalan Asiye ve Ömer çok ıslanırlar. Kadir, cebinde şiir olan montunu Ömer'e verir.

Suzan'ın yasak aşk itirafı

Suzan, doğum yapan bir arkadaşını hastanede ziyarete gider. Başka ziyaretçilerle birlikte Nebahat da oradadır. Akif'le ne kadar mutlu bir evliliği olduğunu ballandıra ballandıra anlatan Nebahat, çocuk yapmayı planladıklarından bahseder. Çok bozulan Suzan, sonunda dayanamaz. Akif'le yaşadığı yasak aşkı ve hamile olduğunu Nebahat'a itiraf eder. Nebahat şoka uğrar. Suzan'a tokat atarak kaçar gibi gider.

Nebahat, Akif ile yüzleşiyor!

Nebahat, Akif'i yazlık evine çağırır. Suzan meselesini Akif'in yüzüne vuran Nebahat, sinir krizi geçirir. Köşeye sıkışan Akif, ne yapacağını şaşırır. Akif, Suzan'ın evini basar ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır.

Melisa'nın Kadir'e yazdığı şiiri Ömer buluyor!

Ömer ve Oğulcan, gece birlikte pilav tezgâhına çıkarlar. Ömer, montun cebinde Melisa'nın Kadir'e yazdığı şiiri bulur. Şiirin Ömer'e yazıldığını zanneden Oğulcan, kuzenini cesaretlendirir. Ömer çok mutlu olur. Şiirden cesaret alan Ömer, Melisa'ya aşkını itiraf eder. Melisa, şiiri Kadir'e yazdığını söyleyince Ömer şok olur. Çok öfkelenen Ömer, Kadir'den hesap sorar. Melisa ile aralarında bir şey olmadığını söyleyen Kadir, kardeşini ikna etmeye çalışır. Ancak Ömer, tavrını sürdürür. Okuldan çıkıp giderken Oğulcan'la karşılaşır. Melisa'nın Kadir'e âşık olduğunu duyan Oğulcan, şok olur.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!



Oyuncular : Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

