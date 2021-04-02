Maraşlı özel bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, büyük bir ilgiyle izlenen "Maraşlı" 5 Nisan Pazartesi günü özel bölümüyle ekrana geliyor.Maraşlı ve Mahur'un unutulmaz anlarının ekrana geleceği bölümde hafızalara kazınan aksiyon sahneleri de izleyiciyle buluşacak...

Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu'nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" her Pazartesi saat 20:00'de atv ekrana ekranlarında…