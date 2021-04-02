Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova

Kardeş Kavgasının ateşi Fekeli'yi yaktı!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 90.bölümüne Demir ve Fikret'in karşı karşıya geldiği yüzleşme sahnesi damgasını vurdu. Fikret'in yaptıklarını öğrenen Fekeli, yaşananları kaldıramadı, kalp krizi geçirdi!

90. bölümde neler yaşandı?

Ne derse desin Fikret'i davasından vazgeçiremeyen Lütfiye, bir de içine daha kötü şeyler olabileceğinin şüphesi düşünce, Fekeli'yi aldı, gizli yazıhaneye götürdü. Fekeli burada, Fikret'in kamyonların havaya uçmasını planladığını öğrendi. Fikret'in kırılan çocuk kalbini onarmaya çalışan adamdan, onlarca kişinin hem canına hem malına mal olabilecek intikam planları yapan adama dönüşmesine Fekeli'nin kalbi dayanamadı.Lütfiye'nin gözleri önünde önce kalbi sıkıştı, sonra yere düşüp bilincini yitirdi. Lütfiye onu hızla hastaneye yetiştirince de hemen yoğun bakıma alındı.

İki kardeş ölesiye dövüştü ama barışamadı!

Başındaki çuval çıktığında karşısında Fikret'i gören Demir, şok oldu! Fikret, adeta küçücük bir çocukken yaşadığı gecenin acısını tekrar yaşadı. İki kardeş birbirlerine önce bağırdılar. Sonra Fikret, Demir'e o yağmurlu gecede yepyeni ayakkabıları ile annesi ile sırılsıklam, eski ayakkabılarının içinde titreyen küçük Fikret'e baktığını gördüğünü anlattı. Tek istediği vardı, Annesinin başına gelenlerin, küçük bir çocuğa da ona da merhamet gösterilmediğinin kabul edilmesiydi. Demir, Fikret anlattıkça o geceyi hatırlar gibi olsa da, gerçekleri kabul etmedi. Ardından iki kardeş ölesiye, öldüresiye dövüştüler.İkisi de geldikleri noktadan çok onları o noktaya getiren geçmişlerinden intikam almanın hırsıyla birbirlerinin canını yaktılar! İntikam ateşi sönmeyen Fikret, eline silah alıp, Demir'e de vererek ölüm kumarı oynamaya da kalktı ama Demir silahı eline almayı reddetti. Fikret de elinde silah olmayan birini vuramadı!Demir, depodan çıkıp doğruca Fekeli'ye gitti ama o da Ankara'ya gitmişti. Konağa dönüp üzerini değiştiren Demir, hayal meyal hatırladıklarını eski kâhyaya sormak için İstanbul'a uçtu.

Lütfiye Çukurova'daki tüm acı hikayeleri bir çay saatinde öğrendi!

Şermin, hala nikâh tarihi bekleyen Fadik ve Raşit'i nişan fotoğrafı çektirmeye çarşıya götürdü. Fadik, hayatının en güzel günlerinden birini geçirirken, dönüş yolunda Lütfiye ile karşılaştıklarında Şermin de beklediği fırsatı buldu. Şehrin yeni simasıyla buluşma sözü aldı. Ertesi gün de Füsun ile pastasını alıp Lütfiye'yi ziyarete gitti. Konu konuyu açsa da açmasa da, Behice ve Müjgan'dan başlayıp, Çukurova'da o güne dek olan biten tüm ölüm kalım savaşlarını, intikam planlarını, harfi harfine anlattılar. Müjgan'ın da, Züleyha'nın da, Fekeli'nin de yaşadıklarını dinlerken önce nutku tutulan Lütfiye, anlatılanlar bitmedikçe hem korktu hem neredeyse fenalaştı. Ama bir çay saatinde, gerçek bir Adanalı kadar her konuyu öğrenmiş oldu.

Demir gerçekleri öğrendi

Demir, İstanbul'a gidince, Fikret'in o geceyle ilgili anlattıklarına Esma'nın da şahit olduğunu öğrendi. Dinledikleri ile o da geceyi tam olarak hatırladı. Ama elbette olayların hatırlanması, Demir'i babasının bir kadına tasallut ettiği iftirasına olan öfkesini dindirmedi. Üstelik Züleyha ve Sevda'nın da oraya gittiğini öğrenince, yine gözünden ateş çıkan bir öfkeye büründü.Eve geldiğinde, Züleyha ile uzun zaman sonra yine büyük bir kavga ettiler. Ancak, artık gerçekten birbirlerini tanıyan ve anlayan bir çift olduklarından Züleyha, Demir'i sakinleştirdi ve öfkesinin önüne geçmek için bildiklerini sakladığını anlattı.

Fikret Almanya'ya dönerken, Demir tüm hikayeyi öğrendi

Fekeli'nin hastanede olduğunu öğrenince Züleyha ziyarete gitti. Ancak odaya çıkarken Lütfiye'nin Fikret ile konuşmalarını duydu. Lütfiye, Fikret'e annesinin Adnan ile ilişkisini anlattığı mektubunu okudu. Fikret inanamasa da, Lütfiye böyle pek çok mektup olduğunu anlattı. Fikret, gittikten sonra odaya çıkan Züleyha, Lütfiye'yi doktor çağırınca, mektubu alabilmek için çantayı alıp çıktı. Demir, mektubu okuyunca hikayenin gerçekliğine ikna oldu. Babasının kimseye saldırmadığını göstermek için de mektubu tüm Adana duvarlarına astırdı. Tam da Fikret, Almanya'ya gitmek üzere evden çıktığından tüm sokaklar bu mektup ile donatılmıştı!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 90.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %11,40 izlenme oranı ve %24,86 izlenme payı, AB'de %7,79 izlenme oranı ve %17,48 izlenme payı ve

20+ABC1'de %10,64 izlenme oranı ve %21,82 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 90.bölümünde #ÇukurovaAteşi etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!