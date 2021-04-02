Şahap Örcün'ün ölümünde son dakika gelişmesi!

Şubat ayından bu yana aranan 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün 34 gün sonra cesedine ulaşıldı. Adana Çatalan'dan elleri bağlı şekilde dalgıçlar tarafından çıkarılan Şahap Örcün'ün ölümünü şüpheli bulundu. Şahap Bey'in ellerini bağlamasına yardım ettiği düşünülen Mehmet Ali Tunç tutuklandı.

Adana'da kaybolan Şahap Örcün, yakın arkadaşı Memet Ali Tunç (63) ile birlikte intihar etmek için köprüye çıktığı ve sonrasında elleri bağlı olarak Çatalan barajına atladı. Tunç ise intihar etmekten son anda vazgeçince hayatta kaldı. Bir kişinin kendi ellerini o şekilde bağlayamayacağı ve arkadaşının intiharına engel olmadığı için Mehmet Ali Tunç şüpheli durumundaydı. Ailede cansız bedenine ulaşılan Şahap Örcün'ün ölümünden Tunç'u sorumlu tuttu.

Şahap Örcün'ün ellerini bağlayan Mehmet Ali Tunç tutuklandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da işlenen Şahan Örcün'ün ölümü sırrını koruyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, bir kişinin iki elini bağlayıp suya atlamasının zor bir ihtimal olduğuna değindi. Dalgıçlar tarafından cansız bedenine 34 gün sonra ulaşılan Şahap Örcün'ün elleri bağlanmış şekilde bulunması şüphe yarattı. Arkadaşını intihar etmekten vazgeçirmeye çalıştığını söyleyen Mehmet Ali Tunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahap Örcün ise bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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