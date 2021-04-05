Cehenneme kimler girecek?

atv ekranlarına gelen Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru 324'üncü bölümde, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler ele alındı. Nihat Hatipoğlu Kur'an-ı Kerim'den işaretlerle, kimlerin cehenneme gireceğini söyledi. Cehenneme girecek 25 tür insanı özellikleri ile ayetlerin ışığında anlatan Hatipoğlu, Kur'an'dan örnekler verdi. İşte onlardan bir kısmı…

Allah'a ortak koşanlar" - Mü'min 73,76 ayetler

"Allah'a ve Resulüne asi olanlar" - Nisa 14. Ayet

"Ahireti inkar edenler" - A'raf 44,45 ayetler

"Ayetleri yalanlayanlar ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler" - A'raf 36. ayet

"Allah'a ibadetten yüz çevirenler" - Mü'min 60. ayet

"Kitabı ve Resullere gönderileni yalanlayanlar Mü'min 70. ayet

"Allah'ı yolundan alıkoyanlar" - A'raf 45. ayet

"Kâfirler" – Âli İmran 12. ayet

"Kıyameti inkar edenler" – Furkan 11. ayet

"Cehennemi yalanlayan fasıklar" – Secde 20. Ayet

"Din hesap gününü inkar edenler" – Müddesir 46. ayet

"Büyüklük taslayanlar" - Zümer 60. ayet

"Müsrifler ölçüyü taşıranlar" – Mü'min 43. ayet