Evli biri zina yaparsa, imam nikahı düşer mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtlıyor.

Programa telefon bağlantısı ile katılan, ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Hem resmi hem de dini nikâhlı olan eşlerde, başkaları ile zina etmeleri durumunda, imam nikahları düşer mi?" diye sordu. Nihat Hatipoğlu, zinanın büyük günahlardan olduğunu hatırlatmak ile birlikte, evli kişilerin, bir başkası ile harama girmeleri sonucu, dini nikâhlarına bir zarar gelmeyeceği, yenilemek zorunda olmadıklarını söyledi. Hatipoğlu, dini nikahın düşme şartlarının çok farklı olduğunu, günaha girmekle düşmeyeceğinin altını çizdi. Ama bu büyük günaha girildiyse, mutlaka nasuh tövbesi yapılması ve bir daha işlememeye söz verilmesinin önemini de vurguladı.

Programda ayrıca, Kul hakkına giren davranışlar nelerdir? Farkında olmadan kul hakkına giren, nasıl helallik almalı? Üzerine kul hakkı olanın tövbesi kabul olur mu? hepsi ve daha fazlası ayet ve hadislerin ışığında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet'te ele alındı. Peygamber Efendimiz ailesinden biri hastalandığında ne yapardı? Kendisi hasta olduğunda hangi duaları okurdu? Peygamber Efendimiz'in okuduğu hastalık duaları da ekrandan izleyici ile paylaşıldı. Yaklaşan Ramazan ayna hazırlık olarak, 12 Bin ihlas zinciri için hatim çağrısı da yapılan programda, birçok dini soru cevap buldu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kur'an ve Sünnet'te maneviyatını arayan akıllara hitap ediyor. Programda, İslam dini ile ilgili sorular yanıtlanıyor, merak edilenler aydınlatılıyor.