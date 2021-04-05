Hatipoğlu'ndan yardım sözü

Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programı 360. bölümde Hatipoğlu, ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "Hiç tanımadığım birisiyle kaçarak evlendim. Pişmanım. Çocuklarımı devlete teslim etsem günah mı? diye sordu. Aile şiddetinden kaçarak evlendiğini ve eşinin çok çeşitli suçlardan sabıkası olduğunu, kötü çevresini evine dahil ettiği için eşinden boşandığını, bu evlilikten olan biri 5 diğeri 6 yaşında olan iki oğluna da bakamadığını söyledi. Maddi durumu olmadığını, eski eşinin de kendilerine nafaka vermediği için zor durumda kaldığı için, çocuklarına iyi bir hayat sunamadığını, bu yüzden devlete çocuklarını bırakmak istediğini ama aynı zamanda da kıyamadığını anlattı. Verse günaha girip girmeyeceğini de sordu. Hatipoğlu bu kişiye öneri olarak, devletin birçok kurumuyla ile kadın ve aileye çocuklara destek olacağını, devlete güvenmek gerektiğini ama kendisinin de uygun bir işte çalışıp, çocuklarına bakabileceğini söyledi. Nerede ikamet ettiğini sordu. Amasya'da olduğunu öğrenince telefon numarasını bırakmasını ve o ilde iş verebilecek olan kişilerden talep gelirse, yönlendireceğinin sözünü verdi. Gelen yardımları da aktaracağını söyledi. Bu kötü tecrübenin genç kızlara örnek olması gerektiğini belirten Hatipoğlu, programı Amasya'dan izleyen kişilerden uygun iş imkanları olursa, bu kişi için sağlanması yönünde de öneride bulundu.



