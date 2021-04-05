Haberler Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim

Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 10:10
Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 10:10
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atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Çağla Şimşek, 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak 8. Bölümde izleyici karşısına çıkacak.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yayına girdiği ilk günden itibaren büyük beğeni ile takip edilen "Kardeşlerim"e katılan Çağla Şimşek dizide Yiğit Koçak'ın oynadığı Ömer'in partneri Ayşe'ye hayat verecek.

Güçlü isimleri ve yüreklere işleyen anlatımıyla "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de…

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Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna yeni bir isim
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