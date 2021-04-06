Bir Zamanlar Çukurova'dan çok özel tanıtım

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' tam üç sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alıyor. Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi!

Zirvedeki 3 yılın özetine Vahide Perçin'in sesinden şiir!

Üç sezondur aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı, perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm hikayesini bir Ataol Behramoğlu şiiri ve bir Zeki Müren şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı.

Üstelik tanıtımın sürprizi, sesi oldu: 3 sezon boyunca Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin, tanıtımda yer alan şiiri seslendirdi.

Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

Ataol Behramoğlu

3 sezondur zirveye adını yazdıran Bir Zamanlar Çukurova'da neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova'nın aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan çıkan hikayesi, her hafta izleyicinin büyük ilgisi ile devam ediyor.

İstanbul'da başlayan terzi çırağı Züleyha ile otomobil tamircisi Yılmaz'ın aşkı, onları önce Çukurova'da Yamanlar Çiftliği'ne, sonra Yamanlar ile birlikte pek çok ailenin hikayesine dahil etti.

Tek dileği Yılmaz ile mutlu bir gelecek kurup İstanbul'un bir köşesinde küçük bir hayat yaşamak olan Züleyha, bir gecede kendini önce çiftlikte tutsak, sonra o tutsaklığın içinde hem evin hanımı hem zalimliklerin en büyükleri ile sınanırken buldu. Kader onu, önce kaderini değiştiren Hünkar ile anne-kız yaptı. Sonra da çiftliğin yeni hanımağası oldu.

Züleyha'ya ilk görüşte aşık olan Demir ile, oğlunun kısır olduğunu kendisi dahil kimse öğrenmeden bir torun sahibi olmak isteyen Hünkar'ın kararları ile hayatlar derinden sarsıldı. Analar evlatlarından defalarca ayrı kaldı, tüm sevgiler ve tüm aşklar defalarca itimat sınavlarından geçti.

Yılmaz'a aşkından Çukurova'ya kök salan Müjgan ve Yılmaz'la aşklarından vazgeçmemek için tüm Çukurova'ya karşı yıllarca savaşan Züleyha; aşkın da aşk acısının da en zorlarını yaşadı.

Hünkar Yaman'a aşık genç bir adamken, bambaşka bir yuva kurmak zorunda kalan, ardından kendini korumak isterken Adnan Yaman'ı vurup hapishaneye düşen Fekeli, 40 yıllık aşkına kavuştu. Ama Fekeli ve Hünkar aşkı, bir bıçak darbesiyle vuslata eremeden hüsran ile sona erdi.

Yılmaz ve Züleyha, tüm acılara sünger çekip, evlatlarıyla mutlu bir başlangıca adım attı. Ama bir trafik kazası, Yılmaz'ı bu fotoğraftan çıkardı.

Züleyha'ya yaptıklarından pişman olup tövbe eden Demir, tüm gidenlerin ardından tam ümidini yitirmişken önce Ümit ile aşka inandı, sonra Züleyha'nın aşkı gerçeğe dönüşünce, Ümit ile karşı karşıya kaldı!

Müjgan'ın yerine başhekim atanarak kendinden önce adının rüzgarı Çukurova'ya gelen Ümit, Fikret'in Yamanlar'a karşı açtığı intikam savaşında Demir'i yıkmakla görevliydi. Ama aslında onu Çukurova'ya getiren şey, terk edilmiş çocuk kalbiydi!

Hem İstanbul'un sahnelerinden hem de bir evlattan, bir yuvadan vazgeçerek Adnan Yaman'ın aşkı ile kendini Çukurova'da bulan Sevda da, önce aşkının engeli saydığı Hünkar ile savaştı; sonra onun hatırasını, kızım dediği Züleyha ve ikinci annesi olduğu Demir ile birlikte sahiplendi. Ama onun da arkasında ayrılmak zorunda kaldığı küçük bir çocuğun kırılmış kalbi vardı.

Hapishanede iken eşini ve oğlunu kaybeden Fekeli, oradan Yılmaz'a 'evladım' diyerek çıktı. Onu da Hünkar'ı da kaybedince, elinde bir tek yıllar öncesinden, kardeşinden emanet Fikret kaldı. Fikret de kendini Yamanlarla yeni bir savaşa adadı. Çünkü çocuk kalbinin baş edemediği yaraları vardı. Onu Çukurova'ya getiren şey, Demir Yaman'ın üvey kardeşi olduğunu ilan edip, eski ayakkabıları ile yağmurda sırılsıklam kapı önünde bekletilen küçük Fikret'in de gözü yaşlı annesinin de onurunu kurtarma isteğiydi…

Özel Tanıtım