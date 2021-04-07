Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. Bölümünde neler olacak? Ümit'in intikam ateşi!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3. sezonunda, Perşembe gecesine damga vuracak, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.

Fikret'in zor anları!

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

Lütfiye, Fekeli'yi yalnız bırakmıyor!

Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

"Ben senin kızınım"

Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!

Saniye Gaffur'dan vazgeçiyor!

Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıkıyor! Çıkmakla kalmıyor, herkes durumdan haberdar olunca olaylar büyüyor. Gaffur'un huğlarda bile yeri kalmıyor. Üstelik bu kez Saniye de ondan temelli vazgeçiyor!