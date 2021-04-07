Efsane geri döndü!

Her salı akşamı atv ekranlarına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 189. bölümüyle ilgiyle izlendi. 6 sezondur yayınlanan dizinin, 7. Sezonda da devam edeceğinin sinyallerinin gelmesi, dizi hayranlarını oldukça mutlu etti. 182. bölümde başından vurulup tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Alpaslan, bu bölümde yeniden ayağa kalktı. Hızır ve İlyas'ın mezbahanede tutulduğu sahneye yapılan operasyona, uzaktan keskin nişancı olarak destek vermesi, ekran başında Alpaslan'ın sahalara dönmesini çok isteyen kalpleri eritti.

Aslan ayağa kalktı!

Tedavi sonucu, Pınar'ın da yardımı ile iyileşip, yürümeye başlayan Alpaslan, üzerindeki tozu atabilmek için atış talimleri yaptı. Onu evde işlevsiz bir durumda zannedenler ise yanıldı. 189. bölüm finalinde muhteşem bir performans sergileyen Alpaslan, Hızır ve İlyas'ın tutulduğu mezbahanedeki herkesi taradı. Doğan babanın sniperi zannettikleri, hızır gibi yetişen keskin nişancı, Alpaslan Çakırbeyli'den başkası değildi. Sosyal medyada, "Çakalların saltanatı bitiyor çünkü aslanlar ayağa kalkıyor!", "Alparslan Çakırbeyli'nin sahalara dönme vakti geldi.", "Aslanlar bazen ölü taklidi yapar. Çakalları boğmak için.", "Hızır Reis ve İlyas Reis alındığına göre Alpaslan Çakırbeyli ayağa kalkacak.", "Hoşgeldin Alparslan Çakırbeyli, seni çok özlemiştik", "Geldi iki gözümün çiçeği…", "Birileri demiş ki öldü şimdi de yazsınlar kral geri döndü.", "Seni şöyle görünce düşmanlarını nasıl vurduysan kalbimden öyle vuruldummm", "Aslanlar meydana çıkınca cakaların payına kaçmak düşermiş.", "Reis hoş geldin.", "Hoşgeldin dizinin en has adamı. Sensiz bolümler çekilmez haldeydi Alparslan Baba.", "Yine bir Alparslan'a yaraşır şekilde üstüne düşeni yaptın. Hoş geldin adamım." yorumları yapıldı.