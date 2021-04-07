Osman Bey, öyle bir plan kurdu ki, Dündar, Osman Bey’e kendi ayaklarıyla geldi!

Kuruluş Osman'ın 53'üncü bölümünde, ihaneti ortaya çıkınca çareyi İnegöl Kalesi'ne sığınmakta bulan Dündar, kaçıp canını kurtarmayı umarken Osman Bey'in kurduğu planla yakayı ele verdi. Dündar'ı elinde tutan Nikola'nın yüklü fidye talebine karşılık zekice bir plan yapan Osman Bey, ele geçirdiği Papa'nın ajanlarından Melik'i kullanarak Dündar'ı kaçmaya ikna etti. Osman Bey, Melik'i İnegöl Kalesi'ne gönderdi ve Dündar'la görüşmesini sağladı. Dündar Bey "Burada kalıp hakkım olan beylik için mücadele edeceğim. Yoksa beni gözden çıkardınız mı?" diyerek itiraz etse de Melik "Biz değil Nikola çıkardı. Osman'ın senin için ödeyeceği fidyeyi kabul etti" sözleriyle Dündar'ı ikna etti. Melik tarafından Konstantiniyye'ye kaçırılacağına ikna edilen Dündar, nöbetçileri atlatarak Bizans askeri kılığında kaleden kaçtı. Sözleşilen buluşma yerine gelen Dündar, kendisini bekleyen Süleyman ve Melik'e yaklaşırken "Kaderimde ağebeyimle fethettiğimiz bu topraklardan sürgün olmak da varmış…" dedi.Oysa kendisini bekleyenler kılık değiştirmiş Saltuk ve Boran'dan başkası değildi. Oyuna geldiğini anlayan Dündar şoke olurken; Osman Bey alpleriyle birlikte ortaya çıktı. Osman Bey'in "Babamın fethettiği topraklarda mezarın bile olmayacak emmi… İçine girip çürüyeceğin bir karış toprak bile vermeyeceğim sana" sözleriyle Dündar yolun sonuna geldiğini anladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 53'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.