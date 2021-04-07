Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü?

Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.

Müge Anlı, Manisa Rahmanlar Köyü'nde 88 yaşındaki Fadime Arslan'a uygulanan şiddetin görüntülerini ekrana taşıdı. Gelin Fidan Arslan kayınvalidesinin yaşlı kadına dövdüğü görüntüleri çekmişti. Küçük gelinin yaşlı kadının öldüğü gün oynadığı görüntüler ortaya çıktı. 9 çocuğu ve 25 torunu bulunan Arslan'ın yaşadıkları kan dondurdu.

Ölen yaşlı kadının elbiselerini giydi, göbek attı!

Oğlu, gelini ve torunu ile birlikte yaşadığı evde feci şekilde dövülen Fadime Arslan'ın ölümü şüpheli bulundu. Küçük gelin Fidan Arslan aynı adı taşıdığı kayınvalidesinin yaşlı kadını dövüp sonrasında da tülbentle boğarak öldürdüğünü iddia etti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Fadime Hanım'ın 9 Mart'ta vefat ettiğini, yıkanırken vücudundaki morlukları gören kişinin oğluna sorması üzerine yaşlı kadının düştüğü için böyle olduğunu söylediğini aktardı.Evin gelini Fidan'ın yaşlı kadının öldükten sonra kıyafetlerini giyip dans ettiği görüntüler şoke etkisi yarattı.

"Vicdanım rahat, 40 yıl baktım"

iddiaların odağındaki büyük gelin Fidan Arslan yayına bağlanarak, ben elimden geleni yaptım; 40 yıl baktım, dedi. Görümcelerine gelin annenizi alın dediğini iddia eden Fadime Hanım, gelini Fidan Hanım'ın bu videoları çekmesiyle ilgili olarak, bunlar iftira ben o kadının her şeyini yaptım, dedi. Fadime Arslan'ı boğarak öldürmediğini söylerken görümcelerine de yazıklar olsun söyleminde bulundu. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşlı kadının çocuklarına ve gelinlerine tepki gösterdi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!