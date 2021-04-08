Adana’yı karıştıran kavga

Adana'nın en zengin ailesi Tamaylar'ın büyük oğlu Tahsin Tamay, yıllar sonra karşısına çıkan kardeşi Rıza Fikret'le tekme tokat birbirine girdi. Babasının sahipsiz bir kadına saldırdığını ve bundan ötürü kadının hamile kaldığını, dünyaya gelen çocuğun da Rıza olduğunu öğrenen Tahsin Tamay çıldırdı. Aynı kanı taşıyan ancak birbirlerinden nefret eden kardeşlerin bu kavgası tüm Adana'yı nasıl etkileyecek, ilerleyen zamanlarda görülecek.



Yukarıda bahsi geçen olay aslında atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya ait. Tamaylar aslında Yamanlar, Tahsin Tamay Demir Yaman, Rıza Fikret ise Fikret Fekeli… Çukurova'daki bu kardeş savaşı herkesi ekran başına kitliyor. Bu akşamki bölümde ise; Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür. Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir. Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur.



Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.