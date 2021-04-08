Türkiye Kuruluş Osman izledi!

Osman Bey hainleri tek tek avladı!

'Kuruluş Osman', #HaineMerhametOlmaz etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 53'üncü bölümüne, Osman Bey'in ihaneti ortaya çıkan amcası Dündar'ı ve Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman'ı ele geçirmesi damga vurdu.Umur Bey'in Dündar'a ait zihgiri teslim etmesi ile obadaki hainin amcası olduğunu anlayan Osman Bey, Umur Bey ve Malhun Hatun'a kanıtı sakladıkları için tepki gösterirken, hainin yakalanması için derhal harekete geçti. Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmadan haberdar olan Dündar, Umur Bey ve Osman Bey'in konuşmasını gizlice dinleyerek deşifre olduğunu anladı ve son çare olarak İnegöl Kalesi'nin yolunu tuttu.Dündar'ın bulunamaması üzerine obaya dönüp beyleri durumdan haberdar eden Osman Bey, Bala Hatun'a ise Hazal Hatun'u takip etme görevini verdi. Nikola'nın karşısına çıkıp kimliğinin açığa çıktığını söyleyen Dündar, Nikola'dan Hazal Hatun'u kaleye getirmesini talep etti.Dündar Bey'in obaya dönmemesi nedeniyle telaşlanan Hazal Hatun ise Söğüt'e giderek Süleyman ve Melik'e akıl danıştı. Kimliklerinin açığa çıkmasından endişe eden Süleyman ve Melik; Dündar'ın Nikola'ya sığındığını söylerken, kaçmasında yardım edeceklerini söyleyerek Hazal Hatun'u tuzağa çekmeyi planladı.Takip edildiğinin farkında olmadan Süleyman ve Melik'le buluşan Hazal Hatun, kendisine kurulan tuzağı fark ettiğinde çok geçti. Hazal Hatun'u ölümden Osman Bey kurtardı. Süleyman, Melik ve Hazal Hatun'u yakalayan Osman Bey, obaya dönerek Dündar Bey'in ihanetini ahaliye açıkladı.Papa'nın ajanlarından Dündar'ın Nikola'ya sığındığını öğrenen Osman Bey, haini teslim etmesi için fidye teklifiyle Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderdi. Osman Bey'in teklifini reddeden ve 10 katı fidye isteyen Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırı için zaman kazanmayı planlarken; Osman Bey zekice bir oyun kurarak bu kez Melik'i İnegöl Kalesi'ne gönderdi.Melik, onu ve Hazal Hatun'u Konstantiniyye'ye kaçıracaklarını söyleyerek Dündar'ı kaleden kaçmaya ikna etti. Nöbetçileri atlatıp Bizans askeri kılığında kaleden kaçan Dündar, Süleyman ve Melik'le buluşmak üzere belirlenen yere gitti ancak karşısında Osman Bey ve Alplerini buldu!

Türkiye Kuruluş Osman izledi!

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 53'üncü bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 53.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,68 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %12,01 izlenme oranı ve %25,33 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.